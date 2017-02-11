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الهلال: باب زجاجي يبعد البليهي أسبوعين.. وإصابة الشهراني

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء تدريباته؛ وذلك بعد تغلبه مساء أمس على نظيره "شهر خودرو الإيراني" بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجانب الفني.

تخلل مران بقية اللاعبين، تدريبات فنية، وجمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

ووجد "ياسر الشهراني" في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ وذلك نظير شعوره بآلام في عضلة الفخذ أثناء لقاء الفريق أمس، وسيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته أدى سقوط أحد الأبواب الزجاجية مساء أمس الاثنين على اللاعب "علي آل بليهي" إلى تعرضه لجروح في أنحاء متفرقة من جسده، تطلـب إجراء عملية جراحية لإزالة قطع الزجاج المتهشم، وينتظر أن يغيب عن التدريبات قرابة أسبوعين إلى حين التئام جروحه.

ويجري الفريق مرانًا مغلقًا مساء الغد في مقر النادي، على أن يغادر بعد نهايته إلى المجمعة؛ تأهبًا لمواجهة الفيحاء دوريًا مساء يوم بعد غد الخميس.

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الهلال: باب زجاجي يبعد البليهي أسبوعين.. وإصابة الشهراني
سبق

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء تدريباته؛ وذلك بعد تغلبه مساء أمس على نظيره "شهر خودرو الإيراني" بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجانب الفني.

تخلل مران بقية اللاعبين، تدريبات فنية، وجمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

ووجد "ياسر الشهراني" في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ وذلك نظير شعوره بآلام في عضلة الفخذ أثناء لقاء الفريق أمس، وسيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته أدى سقوط أحد الأبواب الزجاجية مساء أمس الاثنين على اللاعب "علي آل بليهي" إلى تعرضه لجروح في أنحاء متفرقة من جسده، تطلـب إجراء عملية جراحية لإزالة قطع الزجاج المتهشم، وينتظر أن يغيب عن التدريبات قرابة أسبوعين إلى حين التئام جروحه.

ويجري الفريق مرانًا مغلقًا مساء الغد في مقر النادي، على أن يغادر بعد نهايته إلى المجمعة؛ تأهبًا لمواجهة الفيحاء دوريًا مساء يوم بعد غد الخميس.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
09:14 PM

الهلال: باب زجاجي يبعد البليهي أسبوعين.. وإصابة الشهراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء تدريباته؛ وذلك بعد تغلبه مساء أمس على نظيره "شهر خودرو الإيراني" بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجانب الفني.

تخلل مران بقية اللاعبين، تدريبات فنية، وجمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

ووجد "ياسر الشهراني" في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ وذلك نظير شعوره بآلام في عضلة الفخذ أثناء لقاء الفريق أمس، وسيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته أدى سقوط أحد الأبواب الزجاجية مساء أمس الاثنين على اللاعب "علي آل بليهي" إلى تعرضه لجروح في أنحاء متفرقة من جسده، تطلـب إجراء عملية جراحية لإزالة قطع الزجاج المتهشم، وينتظر أن يغيب عن التدريبات قرابة أسبوعين إلى حين التئام جروحه.

ويجري الفريق مرانًا مغلقًا مساء الغد في مقر النادي، على أن يغادر بعد نهايته إلى المجمعة؛ تأهبًا لمواجهة الفيحاء دوريًا مساء يوم بعد غد الخميس.

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