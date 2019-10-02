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جامعة جدة تطلق ورشة العمل الأولى لكرسي خالد الفيصل للقدوة الحسنة

يهدف إلى المساهمة في تكوين مجتمع متكامل متخلّق بأخلاق القرآن

أطلقت جامعة جدة، الأربعاء، أعمال ورشة العمل الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة، لبناء مبادرات وبرامج الكرسي لعام 1441هـ، في قاعة التشريفات بمقر الجامعة الرئيس.

جاء ذلك برعاية وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبيد آل مظف، وبحضور نخبة مميزة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين.

وقال المشرف على كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة بجامعة جدة، الدكتور فهد العطري، في كلمة ألقاها نيابة عن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: إن الكرسي بحثي تخصصي يشكل رافدًا للتكامل مع برنامج "كيف نكون قدوة؟"، وإحدى المبادرات الجديدة للمساهمة في تكوين نموذج الإنسان القدوة، وصولاً إلى المجتمع المتكامل المتخلّق بأخلاق القرآن.

كما استعرض الدكتور فهد العطري، في كلمته؛ أبرز منجزات الكرسي منذ إطلاق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الإشرافية على الكرسي، الأمير خالد الفيصل، أعماله وحتى الآن.

وتضمنت فعاليات الورشة: عرضًا مرئيًّا عن أهداف وإنجازات الكرسي في الفترة الماضية، ودوره في تعزيز مفهوم القدوة الحسنة، مزامنة مع ملتقى مكة المكرمة الثقافي.

بعد ذلك قدّم وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة جدة، الدكتور مناجي الكناني، عرضًا مرئيًّا موجزًا عن نتائج قياس الأثر الاجتماعي لملتقى مكة الثقافي لعام 1440هـ، تحت شعار "كيف نكون قدوة؟".

تلا ذلك بدء أعمال الورشة، التي شملت خمسة محاور رئيسة: "أبحاث الكرسي، المبادرات والفعاليات، الهاكثون للقدوة الحسنة، المحاضرات والندوات، المقترحات والبرامج الأخرى".

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جامعة جدة تطلق ورشة العمل الأولى لكرسي خالد الفيصل للقدوة الحسنة
سبق

أطلقت جامعة جدة، الأربعاء، أعمال ورشة العمل الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة، لبناء مبادرات وبرامج الكرسي لعام 1441هـ، في قاعة التشريفات بمقر الجامعة الرئيس.

جاء ذلك برعاية وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبيد آل مظف، وبحضور نخبة مميزة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين.

وقال المشرف على كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة بجامعة جدة، الدكتور فهد العطري، في كلمة ألقاها نيابة عن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: إن الكرسي بحثي تخصصي يشكل رافدًا للتكامل مع برنامج "كيف نكون قدوة؟"، وإحدى المبادرات الجديدة للمساهمة في تكوين نموذج الإنسان القدوة، وصولاً إلى المجتمع المتكامل المتخلّق بأخلاق القرآن.

كما استعرض الدكتور فهد العطري، في كلمته؛ أبرز منجزات الكرسي منذ إطلاق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الإشرافية على الكرسي، الأمير خالد الفيصل، أعماله وحتى الآن.

وتضمنت فعاليات الورشة: عرضًا مرئيًّا عن أهداف وإنجازات الكرسي في الفترة الماضية، ودوره في تعزيز مفهوم القدوة الحسنة، مزامنة مع ملتقى مكة المكرمة الثقافي.

بعد ذلك قدّم وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة جدة، الدكتور مناجي الكناني، عرضًا مرئيًّا موجزًا عن نتائج قياس الأثر الاجتماعي لملتقى مكة الثقافي لعام 1440هـ، تحت شعار "كيف نكون قدوة؟".

تلا ذلك بدء أعمال الورشة، التي شملت خمسة محاور رئيسة: "أبحاث الكرسي، المبادرات والفعاليات، الهاكثون للقدوة الحسنة، المحاضرات والندوات، المقترحات والبرامج الأخرى".

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
08:03 PM

جامعة جدة تطلق ورشة العمل الأولى لكرسي خالد الفيصل للقدوة الحسنة

يهدف إلى المساهمة في تكوين مجتمع متكامل متخلّق بأخلاق القرآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت جامعة جدة، الأربعاء، أعمال ورشة العمل الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة، لبناء مبادرات وبرامج الكرسي لعام 1441هـ، في قاعة التشريفات بمقر الجامعة الرئيس.

جاء ذلك برعاية وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبيد آل مظف، وبحضور نخبة مميزة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين.

وقال المشرف على كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة بجامعة جدة، الدكتور فهد العطري، في كلمة ألقاها نيابة عن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: إن الكرسي بحثي تخصصي يشكل رافدًا للتكامل مع برنامج "كيف نكون قدوة؟"، وإحدى المبادرات الجديدة للمساهمة في تكوين نموذج الإنسان القدوة، وصولاً إلى المجتمع المتكامل المتخلّق بأخلاق القرآن.

كما استعرض الدكتور فهد العطري، في كلمته؛ أبرز منجزات الكرسي منذ إطلاق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الإشرافية على الكرسي، الأمير خالد الفيصل، أعماله وحتى الآن.

وتضمنت فعاليات الورشة: عرضًا مرئيًّا عن أهداف وإنجازات الكرسي في الفترة الماضية، ودوره في تعزيز مفهوم القدوة الحسنة، مزامنة مع ملتقى مكة المكرمة الثقافي.

بعد ذلك قدّم وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة جدة، الدكتور مناجي الكناني، عرضًا مرئيًّا موجزًا عن نتائج قياس الأثر الاجتماعي لملتقى مكة الثقافي لعام 1440هـ، تحت شعار "كيف نكون قدوة؟".

تلا ذلك بدء أعمال الورشة، التي شملت خمسة محاور رئيسة: "أبحاث الكرسي، المبادرات والفعاليات، الهاكثون للقدوة الحسنة، المحاضرات والندوات، المقترحات والبرامج الأخرى".

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