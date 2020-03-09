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فيديو يوثق مسير طالب لمدرسته صباحاً رغم تعليق الدراسة ومطالب بتكريمه

غير مهتم بمواقع التواصل وينام مبكراً ما جعله يستيقظ فجراً.. "لم يعلم بالقرار"

وثّق مقطع فيديو، صباح اليوم، طالباً في المرحلة الابتدائية أثناء ذهابه مشياً للمدرسة التي تقع في قريته؛ حيث إنه لم يعلم بقرار تعليق الدراسة الذي صدر مساء أمس.

وقال موثق الفيديو: إن الطالب الذي يسكن في قرية العشة بمحافظة صبيا بجازان، لم يعلم عن تعليق الدراسة؛ لكونه غير مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، وينام مبكراً، الأمر الذي جعله يستيقظ فجراً للذهاب للمدرسة.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الطالب من قبل إدارة تعليم صبيا على تفانيه وحرصه على الدوام المدرسي.

جازان تعليق الدراسة مسير طالب لمدرسته صباحاً

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو يوثق مسير طالب لمدرسته صباحاً رغم تعليق الدراسة ومطالب بتكريمه
سبق

وثّق مقطع فيديو، صباح اليوم، طالباً في المرحلة الابتدائية أثناء ذهابه مشياً للمدرسة التي تقع في قريته؛ حيث إنه لم يعلم بقرار تعليق الدراسة الذي صدر مساء أمس.

وقال موثق الفيديو: إن الطالب الذي يسكن في قرية العشة بمحافظة صبيا بجازان، لم يعلم عن تعليق الدراسة؛ لكونه غير مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، وينام مبكراً، الأمر الذي جعله يستيقظ فجراً للذهاب للمدرسة.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الطالب من قبل إدارة تعليم صبيا على تفانيه وحرصه على الدوام المدرسي.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
03:06 PM

فيديو يوثق مسير طالب لمدرسته صباحاً رغم تعليق الدراسة ومطالب بتكريمه

غير مهتم بمواقع التواصل وينام مبكراً ما جعله يستيقظ فجراً.. "لم يعلم بالقرار"

A A A
فهد كاملي - جازان
30
44,772

وثّق مقطع فيديو، صباح اليوم، طالباً في المرحلة الابتدائية أثناء ذهابه مشياً للمدرسة التي تقع في قريته؛ حيث إنه لم يعلم بقرار تعليق الدراسة الذي صدر مساء أمس.

وقال موثق الفيديو: إن الطالب الذي يسكن في قرية العشة بمحافظة صبيا بجازان، لم يعلم عن تعليق الدراسة؛ لكونه غير مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، وينام مبكراً، الأمر الذي جعله يستيقظ فجراً للذهاب للمدرسة.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الطالب من قبل إدارة تعليم صبيا على تفانيه وحرصه على الدوام المدرسي.

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