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رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من "العمرة"

بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة، مع وكلاء الرئاسة وقادة الفرق الميدانية.

وأكّد أهمية تهيئة الأجواء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، وذلك استعداداً لبدء المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من "العمرة"
سبق

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة، مع وكلاء الرئاسة وقادة الفرق الميدانية.

وأكّد أهمية تهيئة الأجواء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، وذلك استعداداً لبدء المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:33 PM

رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من "العمرة"

بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة، مع وكلاء الرئاسة وقادة الفرق الميدانية.

وأكّد أهمية تهيئة الأجواء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، وذلك استعداداً لبدء المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة.

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