رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من "العمرة"

بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة، مع وكلاء الرئاسة وقادة الفرق الميدانية.

وأكّد أهمية تهيئة الأجواء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، وذلك استعداداً لبدء المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة.