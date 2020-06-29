وكان للرياض النصيب الأكبر من وفيات اليوم، حيث شهدت 31 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات فيها 387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات بمكة المكرمة 407 حالات وفاة.

خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مكة تسجل "صفر وفيات" من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية عبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-29 خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت وزارة الصحة اليوم 48 حالة وفاة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة. وكان للرياض النصيب الأكبر من وفيات اليوم، حيث شهدت 31 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات فيها 387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات بمكة المكرمة 407 حالات وفاة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 04:15 PM

مكة تسجل "صفر وفيات" من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية المملكة شهدت 48 حالة وفاة.. والرياض في المقدمة بـ 31 شخصاً





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خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 48 حالة وفاة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكان للرياض النصيب الأكبر من وفيات اليوم، حيث شهدت 31 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات فيها 387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات بمكة المكرمة 407 حالات وفاة.