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"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

مكة تسجل "صفر وفيات" من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المملكة شهدت 48 حالة وفاة.. والرياض في المقدمة بـ 31 شخصاً

خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 48 حالة وفاة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكان للرياض النصيب الأكبر من وفيات اليوم، حيث شهدت 31 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات فيها 387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات بمكة المكرمة 407 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تسجل "صفر وفيات" من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 48 حالة وفاة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكان للرياض النصيب الأكبر من وفيات اليوم، حيث شهدت 31 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات فيها 387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات بمكة المكرمة 407 حالات وفاة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
04:15 PM

مكة تسجل "صفر وفيات" من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المملكة شهدت 48 حالة وفاة.. والرياض في المقدمة بـ 31 شخصاً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,343

خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 48 حالة وفاة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكان للرياض النصيب الأكبر من وفيات اليوم، حيث شهدت 31 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات فيها 387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات بمكة المكرمة 407 حالات وفاة.

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