أعلنت الهيئة_العامة_للنقل عن توفر عدد من الـ#وظائف الشاغرة؛ وفق مجموعة من الشروط التي حدّتتها، ومنها أن يكون المتقدم #سعودي الجنسية ولديه التأهيل المناسب لمجال الـ#وظيفة، ويجيد الإنجليزية والحاسب، بالإضافة إلى اللياقة الصحية.

هيئة النقل تعلن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-02 أعلنت الهيئة_العامة_للنقل عن توفر عدد من الـ#وظائف الشاغرة؛ وفق مجموعة من الشروط التي حدّتتها، ومنها أن يكون المتقدم #سعودي الجنسية ولديه التأهيل المناسب لمجال الـ#وظيفة، ويجيد الإنجليزية والحاسب، بالإضافة إلى اللياقة الصحية. وبيّن أن آخر موعد للتقديم الخميس 5 مارس 2020؛ وذلك عبر الرابط: https://career.tga.gov.sa

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 10:02 AM

هيئة النقل تعلن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة آخر موعد للتقديم 5 مارس ووفق عدة شروط





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أعلنت الهيئة_العامة_للنقل عن توفر عدد من الـ#وظائف الشاغرة؛ وفق مجموعة من الشروط التي حدّتتها، ومنها أن يكون المتقدم #سعودي الجنسية ولديه التأهيل المناسب لمجال الـ#وظيفة، ويجيد الإنجليزية والحاسب، بالإضافة إلى اللياقة الصحية.

وبيّن أن آخر موعد للتقديم الخميس 5 مارس 2020؛ وذلك عبر الرابط: https://career.tga.gov.sa