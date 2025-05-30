"العساف" يستقبل وزيري الخارجية الليبي والتونسي

بحثوا جدول أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

كما استقبل العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.