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"العساف" يستقبل وزيري الخارجية الليبي والتونسي

بحثوا جدول أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

كما استقبل العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العساف" يستقبل وزيري الخارجية الليبي والتونسي
سبق

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

كما استقبل العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:17 PM

"العساف" يستقبل وزيري الخارجية الليبي والتونسي

بحثوا جدول أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

كما استقبل العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

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