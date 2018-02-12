"التعليم" تتفاعل مع فيديو طالب الصف الخامس مريض العينين

والده بلا عمل.. توجيه لمدير تعليم الليث بمباشرة الحالة

تفاعلت وزارة التعليم مع حالة الطالب الذي ظهر في مقطع فيديو يعاني من مشكلة في عينيه، ووجهت مدير تعليم الليث بالوقوف على حالته.

وكان الطالب قد ظهر في فيديو داخل فصله الدراسي، وأشار إلى أنه يدرس بالصف الخامس الابتدائي، ويعاني من مرض في عينيه، ولديه أشقاء وشقيقات، ووالده لا يعمل في وظيفه.