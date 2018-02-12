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"التعليم" تتفاعل مع فيديو طالب الصف الخامس مريض العينين

والده بلا عمل.. توجيه لمدير تعليم الليث بمباشرة الحالة

تفاعلت وزارة التعليم مع حالة الطالب الذي ظهر في مقطع فيديو يعاني من مشكلة في عينيه، ووجهت مدير تعليم الليث بالوقوف على حالته.

وكان الطالب قد ظهر في فيديو داخل فصله الدراسي، وأشار إلى أنه يدرس بالصف الخامس الابتدائي، ويعاني من مرض في عينيه، ولديه أشقاء وشقيقات، ووالده لا يعمل في وظيفه.

وزارة التعليم طالب الصف الخامس مريض العينين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تتفاعل مع فيديو طالب الصف الخامس مريض العينين
سبق

تفاعلت وزارة التعليم مع حالة الطالب الذي ظهر في مقطع فيديو يعاني من مشكلة في عينيه، ووجهت مدير تعليم الليث بالوقوف على حالته.

وكان الطالب قد ظهر في فيديو داخل فصله الدراسي، وأشار إلى أنه يدرس بالصف الخامس الابتدائي، ويعاني من مرض في عينيه، ولديه أشقاء وشقيقات، ووالده لا يعمل في وظيفه.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:20 AM

"التعليم" تتفاعل مع فيديو طالب الصف الخامس مريض العينين

والده بلا عمل.. توجيه لمدير تعليم الليث بمباشرة الحالة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
8
7,235

تفاعلت وزارة التعليم مع حالة الطالب الذي ظهر في مقطع فيديو يعاني من مشكلة في عينيه، ووجهت مدير تعليم الليث بالوقوف على حالته.

وكان الطالب قد ظهر في فيديو داخل فصله الدراسي، وأشار إلى أنه يدرس بالصف الخامس الابتدائي، ويعاني من مرض في عينيه، ولديه أشقاء وشقيقات، ووالده لا يعمل في وظيفه.

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