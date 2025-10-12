ووفق رويترز، انخفضت كذلك أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1 في المائة؛ ليتداول عند 40.2 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1 في المائة؛ لتتداول عند 42.4 دولار للبرميل.

النفط يهبط 1 %.. "برنت" عند 42.4 دولار للبرميل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-12 تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1 في المائة؛ لتتداول عند 42.4 دولار للبرميل. ووفق رويترز، انخفضت كذلك أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1 في المائة؛ ليتداول عند 40.2 دولار للبرميل.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442 10:12 AM

النفط يهبط 1 %.. "برنت" عند 42.4 دولار للبرميل انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 1 في المائة





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تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1 في المائة؛ لتتداول عند 42.4 دولار للبرميل.

ووفق رويترز، انخفضت كذلك أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1 في المائة؛ ليتداول عند 40.2 دولار للبرميل.