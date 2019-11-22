تهدئة السرعة ضرورة.. "أمن الطرق" يحذر السائقين من "أمطار مكة"

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المواقع.
ووجه "أمن الطرق" السائق لضرورة تهدئة السرعة، وتحديدًا على طريق "مكة - جدة السريع".
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المواقع.
ووجه "أمن الطرق" السائق لضرورة تهدئة السرعة، وتحديدًا على طريق "مكة - جدة السريع".
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المواقع.
ووجه "أمن الطرق" السائق لضرورة تهدئة السرعة، وتحديدًا على طريق "مكة - جدة السريع".
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المواقع.
ووجه "أمن الطرق" السائق لضرورة تهدئة السرعة، وتحديدًا على طريق "مكة - جدة السريع".