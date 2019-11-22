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تهدئة السرعة ضرورة.. "أمن الطرق" يحذر السائقين من "أمطار مكة"

نبه المستخدمين والسائقين لأخذ الحيطة خصـوصًا على "جدة السريع"

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المواقع.

ووجه "أمن الطرق" السائق لضرورة تهدئة السرعة، وتحديدًا على طريق "مكة - جدة السريع".

مكة المكرمة أمن الطرق القوات الخاصة لأمن الطرق الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تهدئة السرعة ضرورة.. "أمن الطرق" يحذر السائقين من "أمطار مكة"
سبق

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المواقع.

ووجه "أمن الطرق" السائق لضرورة تهدئة السرعة، وتحديدًا على طريق "مكة - جدة السريع".

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
06:00 PM

تهدئة السرعة ضرورة.. "أمن الطرق" يحذر السائقين من "أمطار مكة"

نبه المستخدمين والسائقين لأخذ الحيطة خصـوصًا على "جدة السريع"

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فهد الغبيوي - مكة المكرمة
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2,300

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المواقع.

ووجه "أمن الطرق" السائق لضرورة تهدئة السرعة، وتحديدًا على طريق "مكة - جدة السريع".

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