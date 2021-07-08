النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس هيئة الموانئ يبحث سبل تعزيز العمل المشترك مع "غرفة جدة"

في إطار التعاون لبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص

زار رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، غرفة جدة اليوم، يرافقه مدير عام ميناء جدة الإسلامي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ونائب الرئيس للإدارة الاستراتيجية خالد بن عبدالله الغيث، ونائب الرئيس للمكتب التنفيذي محمد بن عبد الله الشبيلي، وعدد من منسوبي الهيئة، في إطار التعاون المشترك مع الغرفة وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص.

وكان في استقبال رئيس هيئة الموانئ بمقر الغرفة: رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، ونائب رئيس مجلس الإدارة فايز بن عبد الله الحربي، وأمين عام الغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب، ورئيس مجلس اللوجستيات ريان قطب؛ حيث جرى خلال برنامج الزيارة عقد لقاء لمناقشة سبل التعاون لخدمة القطاعات التجارية ذات العلاقة بأعمال الهيئة وفي مقدمتها دعم الاستثمار في قطاع اللوجستيات.

وتطرّق اللقاء لبحث مشروعات النقل وتفعيل دور الغرف التجارية، والقطاع الخاص، وتفعيل العمل المشترك مع هيئة الموانئ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس هيئة الموانئ يبحث سبل تعزيز العمل المشترك مع "غرفة جدة"
سبق

زار رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، غرفة جدة اليوم، يرافقه مدير عام ميناء جدة الإسلامي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ونائب الرئيس للإدارة الاستراتيجية خالد بن عبدالله الغيث، ونائب الرئيس للمكتب التنفيذي محمد بن عبد الله الشبيلي، وعدد من منسوبي الهيئة، في إطار التعاون المشترك مع الغرفة وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص.

وكان في استقبال رئيس هيئة الموانئ بمقر الغرفة: رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، ونائب رئيس مجلس الإدارة فايز بن عبد الله الحربي، وأمين عام الغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب، ورئيس مجلس اللوجستيات ريان قطب؛ حيث جرى خلال برنامج الزيارة عقد لقاء لمناقشة سبل التعاون لخدمة القطاعات التجارية ذات العلاقة بأعمال الهيئة وفي مقدمتها دعم الاستثمار في قطاع اللوجستيات.

وتطرّق اللقاء لبحث مشروعات النقل وتفعيل دور الغرف التجارية، والقطاع الخاص، وتفعيل العمل المشترك مع هيئة الموانئ.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:18 PM

رئيس هيئة الموانئ يبحث سبل تعزيز العمل المشترك مع "غرفة جدة"

في إطار التعاون لبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
321

زار رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، غرفة جدة اليوم، يرافقه مدير عام ميناء جدة الإسلامي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ونائب الرئيس للإدارة الاستراتيجية خالد بن عبدالله الغيث، ونائب الرئيس للمكتب التنفيذي محمد بن عبد الله الشبيلي، وعدد من منسوبي الهيئة، في إطار التعاون المشترك مع الغرفة وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص.

وكان في استقبال رئيس هيئة الموانئ بمقر الغرفة: رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، ونائب رئيس مجلس الإدارة فايز بن عبد الله الحربي، وأمين عام الغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب، ورئيس مجلس اللوجستيات ريان قطب؛ حيث جرى خلال برنامج الزيارة عقد لقاء لمناقشة سبل التعاون لخدمة القطاعات التجارية ذات العلاقة بأعمال الهيئة وفي مقدمتها دعم الاستثمار في قطاع اللوجستيات.

وتطرّق اللقاء لبحث مشروعات النقل وتفعيل دور الغرف التجارية، والقطاع الخاص، وتفعيل العمل المشترك مع هيئة الموانئ.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة