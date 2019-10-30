تنشر الجريدة الرسمية بعد غد الجمعة تفاصيل برنامج "دعم الإيجار" الذي أقرته الجهات المعنية لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن من المنفَّذ ضدهم.
الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل برنامج "دعم الإيجار"
تنشر الجريدة الرسمية بعد غد الجمعة تفاصيل برنامج "دعم الإيجار" الذي أقرته الجهات المعنية لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن من المنفَّذ ضدهم.
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الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل برنامج "دعم الإيجار"عبدالله البرقاوي سبق 2019-10-30
30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
10:58 PM
الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل برنامج "دعم الإيجار"
تنشر الجريدة الرسمية بعد غد الجمعة تفاصيل برنامج "دعم الإيجار" الذي أقرته الجهات المعنية لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن من المنفَّذ ضدهم.
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70 مليار ..
26 أكتوبر
11,251
53.8 مليار
31 يوليو
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