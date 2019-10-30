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الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل برنامج "دعم الإيجار"

تنشر الجريدة الرسمية بعد غد الجمعة تفاصيل برنامج "دعم الإيجار" الذي أقرته الجهات المعنية لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن من المنفَّذ ضدهم.

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الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل برنامج "دعم الإيجار"
سبق

تنشر الجريدة الرسمية بعد غد الجمعة تفاصيل برنامج "دعم الإيجار" الذي أقرته الجهات المعنية لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن من المنفَّذ ضدهم.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
10:58 PM

الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل برنامج "دعم الإيجار"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,525

تنشر الجريدة الرسمية بعد غد الجمعة تفاصيل برنامج "دعم الإيجار" الذي أقرته الجهات المعنية لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن من المنفَّذ ضدهم.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,251
53.8 مليار

53.8 مليار

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35,776
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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26 ديسمبر
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