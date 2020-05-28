وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 669 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَمَاثل للشفاء 444 حالة.

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و382 حالة.

أوكرانيا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-28 سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و382 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 669 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَمَاثل للشفاء 444 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 11:25 AM

أوكرانيا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22 ألفًا و382 حالة





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سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و382 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 669 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَمَاثل للشفاء 444 حالة.