النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أوكرانيا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22 ألفًا و382 حالة

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و382 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 669 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَمَاثل للشفاء 444 حالة.

أوكرانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أوكرانيا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و382 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 669 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَمَاثل للشفاء 444 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:25 AM

أوكرانيا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22 ألفًا و382 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
68

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و382 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 669 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَمَاثل للشفاء 444 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,583
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,896
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,663

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة