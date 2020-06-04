وكان إجمالي الإصابات في كندا أمس 92748 إصابة، فيما بلغت الوفيات 7414 حالة وفاة.

وبيّنت الوكالة أنها سجلت 129 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجملها إلى 7543؛ وفقًا لـ"رويترز".

رصدت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الخميس)، 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441.

"كورونا" يصيب 693 كنديًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 129 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-04 رصدت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الخميس)، 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441. وبيّنت الوكالة أنها سجلت 129 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجملها إلى 7543؛ وفقًا لـ"رويترز". وكان إجمالي الإصابات في كندا أمس 92748 إصابة، فيما بلغت الوفيات 7414 حالة وفاة.



04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 08:08 PM

"كورونا" يصيب 693 كنديًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 129 الإصابات ترتفع إلى 93.441





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رصدت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الخميس)، 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441.

وبيّنت الوكالة أنها سجلت 129 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجملها إلى 7543؛ وفقًا لـ"رويترز".

وكان إجمالي الإصابات في كندا أمس 92748 إصابة، فيما بلغت الوفيات 7414 حالة وفاة.



