النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السومة" في مقطع فيديو: في "الأهلي" كلنا عائلة واحدة ومشكلاتنا تظل داخل البيت

بعد اتساع رقعة الخلاف بينه و"برانكو" والخروج المرّ من "الآسيوية"

ردّ اللاعب السوري عمر السومة؛ محترف النادي الأهلي، في مقطع فيديو تمّ تداوله عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على التقارير التي راجت أخيراً حول رغبته في الرحيل عن النادي.

وظهر اللاعب في أثناء مباراة فريقه الأخيرة مع الهلال، وهو يُلقي قميص ناديه على الأرض؛ احتجاجاً على جلوسه على مقاعد البدلاء.

وتردّدت أنباءٌ عن أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادٍ خليجي ولو بنظام الإعارة؛ إذ ارتبط اسمه أخيراً بنادي الوحدة الإماراتي.

وطالب اللاعب، في مقطع الفيديو، جماهير النادي الأهلي، بألا تلتفت للشائعات؛ مشدّداً على أن الجميع يعلم علاقته بناديه.

وأكّد اللاعب أنهم في الأهلي عائلة واحدة؛ تظل مشكلاتها داخل البيت؛ مطالباً أيّ شخصٍ غير أهلاوي، بعدم الحديث عن علاقته بناديه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"السومة" في مقطع فيديو: في "الأهلي" كلنا عائلة واحدة ومشكلاتنا تظل داخل البيت
سبق

ردّ اللاعب السوري عمر السومة؛ محترف النادي الأهلي، في مقطع فيديو تمّ تداوله عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على التقارير التي راجت أخيراً حول رغبته في الرحيل عن النادي.

وظهر اللاعب في أثناء مباراة فريقه الأخيرة مع الهلال، وهو يُلقي قميص ناديه على الأرض؛ احتجاجاً على جلوسه على مقاعد البدلاء.

وتردّدت أنباءٌ عن أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادٍ خليجي ولو بنظام الإعارة؛ إذ ارتبط اسمه أخيراً بنادي الوحدة الإماراتي.

وطالب اللاعب، في مقطع الفيديو، جماهير النادي الأهلي، بألا تلتفت للشائعات؛ مشدّداً على أن الجميع يعلم علاقته بناديه.

وأكّد اللاعب أنهم في الأهلي عائلة واحدة؛ تظل مشكلاتها داخل البيت؛ مطالباً أيّ شخصٍ غير أهلاوي، بعدم الحديث عن علاقته بناديه.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:52 AM

"السومة" في مقطع فيديو: في "الأهلي" كلنا عائلة واحدة ومشكلاتنا تظل داخل البيت

بعد اتساع رقعة الخلاف بينه و"برانكو" والخروج المرّ من "الآسيوية"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
2,042

ردّ اللاعب السوري عمر السومة؛ محترف النادي الأهلي، في مقطع فيديو تمّ تداوله عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على التقارير التي راجت أخيراً حول رغبته في الرحيل عن النادي.

وظهر اللاعب في أثناء مباراة فريقه الأخيرة مع الهلال، وهو يُلقي قميص ناديه على الأرض؛ احتجاجاً على جلوسه على مقاعد البدلاء.

وتردّدت أنباءٌ عن أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادٍ خليجي ولو بنظام الإعارة؛ إذ ارتبط اسمه أخيراً بنادي الوحدة الإماراتي.

وطالب اللاعب، في مقطع الفيديو، جماهير النادي الأهلي، بألا تلتفت للشائعات؛ مشدّداً على أن الجميع يعلم علاقته بناديه.

وأكّد اللاعب أنهم في الأهلي عائلة واحدة؛ تظل مشكلاتها داخل البيت؛ مطالباً أيّ شخصٍ غير أهلاوي، بعدم الحديث عن علاقته بناديه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,907
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,823
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,793
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,920

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة