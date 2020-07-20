النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" و"السيسي" يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد

الرئيس المصري أكد حرص بلاده على منع تدهور الأوضاع

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية، حسبما أوردت "رويترز".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن "السيسي" استعرض موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وأضاف أن "السيسي" أكد حرص مصر على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، لأنها لم تزد القضية إلا تعقيداً وتصعيداً، حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" و"السيسي" يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد
سبق

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية، حسبما أوردت "رويترز".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن "السيسي" استعرض موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وأضاف أن "السيسي" أكد حرص مصر على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، لأنها لم تزد القضية إلا تعقيداً وتصعيداً، حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.


20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
07:45 PM

"ترامب" و"السيسي" يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد

الرئيس المصري أكد حرص بلاده على منع تدهور الأوضاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,242

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية، حسبما أوردت "رويترز".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن "السيسي" استعرض موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وأضاف أن "السيسي" أكد حرص مصر على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، لأنها لم تزد القضية إلا تعقيداً وتصعيداً، حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,915
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,405
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,031
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,179

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة