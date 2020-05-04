رئيس وأعضاء "إحسان" يشكرون القيادة لموافقتها على تأسيس الجمعية

تعد من أوائل الجمعيات الأهلية المتخصصة في الخدمات القانونية

رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية إحسان للخدمات القانونية، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، بمناسبة صدور الموافقة على طلب تأسيس الجمعية التي تعد من أوائل الجمعيات الأهلية المتخصصة في هذا الشأن، وتهدف إلى النهوض بالعمل الإنساني والتطوعي وتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد وقّع بالموافقة على طلب التأسيس للجمعية، التي سوف تركز على بث الوعي بين أفراد المجتمع، وزيادة الثقافة القانونية بينهم، والدراسات والأبحاث، والبرامج والفعاليات، إضافة إلى الإرشاد والاستشارات، وسيكون مقر الجمعية في مدينة الرياض، حيث يأتي ذلك ضمن خطط الوزارة لتنمية وترقية القطاع غير الربحي والاهتمام بالإنسان السعودي، تنزيلاً لمبادئ رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها الرامية إلى تفعيل دور المجتمع المدني، وتطوير مستوى الجمعيات الأهلية في كل المجالات، وتعزيز مفاهيم التطوع.

وحول مبادئ وأهداف الجمعية، قال رئيس مجلس الإدارة د. هادي بن علي اليامي لـ"سبق": إن تأسيس الجمعية يأتي تماشيًا مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تفعيل الدور الذي ينبغي أن تؤديه مؤسسات القطاع غير الربحي، إضافة إلى الرغبة الصادقة في استغلال كل مقدرات المجتمع، ولاسيما فئة الشباب، وتوجيهها لتحقيق النهوض المجتمعي، ولاسيما في دولة مثل المملكة العربية السعودية التي تشهد نهضة متواصلة وغير مسبوقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما يبذله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – من جهد مقدر لأجل تحديث وترقية المجتمع والاقتصاد وكل أوجه الحياة في المملكة".

وعن الدور الذي ستؤديه الجمعية قال "أبرز أهداف الجمعية تتمثل في تقديم الخدمات القانونية بشكل تطوعي للأفراد والفئات المستهدفة، وهي الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء وذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى نشر الثقافة القانونية في الأوساط المجتمعية المؤسساتية، وفق ما تسعى الدولة إلى تحقيقه ضمن سعيها لترقية مؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ ثقافة التطوع وسط المواطنين، وتقديم خدمات التحكيم والتسوية الودية للنزاعات بمساندة المختصين، كل ذلك سعيًا إلى إيجاد مجتمع واعٍ بالأنظمة والمجتمعات والإجراءات التي تمس حقوقهم الشخصية، وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق التكامل الاجتماعي، تماشيًا مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030".

وفي الختام، كرر اليامي شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها بتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني، بما يصب في مصلحة الوطن، وسعيها الدؤوب لتطوير المجتمع، وحرصها على مصالح أفراده، متمنيًا للمملكة دوام النهوض والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-.