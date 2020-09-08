النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد التنازل في الحق الخاص

صدور الأحكام النهائية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي: السجن لمدد 124 سنة

كورونا في 3 دول.. البرازيل: 10273 إصابة جديدة و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

9215 حالة جديدة و271 وفاة إضافية بالأرجنتين.. تونس: إجمالي الإصابات وصل 5124

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، عن تسجيل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4.15 مليون إصابة، والوفيات 126 ألفًا و960 حالة حتى يوم نهاية الاثنين". وتقدمت الهند أمس على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات اليوم تجاوز 90 ألفًا.

الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم أنها سجلت 9215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و271 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بهذا يبلغ إجمالي عدد المصابين 488 ألفًا و7 حالات، وعدد الوفيات 10129 شخصًا.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية تعد المنطقة الأكثر تضررًا جراء وباء فيروس كورونا في العالم؛ إذ سجل فيها أكبر عدد إصابات ووفيات، مع ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات عالميًّا في البرازيل، وثالث أكبر حصيلة للوفيات في المكسيك.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5124 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 94 شخصًا، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في 3 دول.. البرازيل: 10273 إصابة جديدة و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، عن تسجيل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4.15 مليون إصابة، والوفيات 126 ألفًا و960 حالة حتى يوم نهاية الاثنين". وتقدمت الهند أمس على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات اليوم تجاوز 90 ألفًا.

الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم أنها سجلت 9215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و271 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بهذا يبلغ إجمالي عدد المصابين 488 ألفًا و7 حالات، وعدد الوفيات 10129 شخصًا.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية تعد المنطقة الأكثر تضررًا جراء وباء فيروس كورونا في العالم؛ إذ سجل فيها أكبر عدد إصابات ووفيات، مع ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات عالميًّا في البرازيل، وثالث أكبر حصيلة للوفيات في المكسيك.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5124 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 94 شخصًا، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
08:22 AM

كورونا في 3 دول.. البرازيل: 10273 إصابة جديدة و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

9215 حالة جديدة و271 وفاة إضافية بالأرجنتين.. تونس: إجمالي الإصابات وصل 5124

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
94

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، عن تسجيل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4.15 مليون إصابة، والوفيات 126 ألفًا و960 حالة حتى يوم نهاية الاثنين". وتقدمت الهند أمس على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات اليوم تجاوز 90 ألفًا.

الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم أنها سجلت 9215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و271 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بهذا يبلغ إجمالي عدد المصابين 488 ألفًا و7 حالات، وعدد الوفيات 10129 شخصًا.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية تعد المنطقة الأكثر تضررًا جراء وباء فيروس كورونا في العالم؛ إذ سجل فيها أكبر عدد إصابات ووفيات، مع ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات عالميًّا في البرازيل، وثالث أكبر حصيلة للوفيات في المكسيك.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5124 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 94 شخصًا، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,742
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,773
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,299
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,359

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة