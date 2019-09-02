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مدرسة أنس بن مالك بالخلفة تفعّل الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية

من عمق الحد الجنوبي وعلى صوت المدافع ومقاتلات "إف 15"

فعلت مدرسة أنس بن مالك الابتدائية والمتوسطة بالخلفة، التابعة لمكتب تعليم صامطة، بالحد الجنوبي، الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين في الصف الأول والرابع الابتدائي، والتهيئة الإرشادية لطلاب الصف الأول متوسط.

واستقبل قائد المدرسة، عبده بن علي حسين جابري، التلاميذ وأولياء أمورهم بالورود والعصيرات والهدايا.

بعد ذلك ألقى قائد المدرسة، كلمة رحب فيها بالتلاميذ، وأولياء أمورهم، وهنأهم، والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد.

كما حث التلاميذ على الجد والاجتهاد، والحرص على التفوق من بداية العام الدراسي.

وأضاف "جابري" أن برنامج الأسبوع التمهيدي يهدف إلى مساعدة الطفل على الانتقال من محيط الأسرة الذي ألفه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة، وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس.

ثم انطلقت فقرات برنامج الأسبوع التمهيدي، اشتملت على فقرات متنوعة ترحيبية، ومسابقات وألعاب حركية نفذت من فريق لجنة التخطيط لبرنامج الأسبوع التمهيدي بالمدرسة.

وقال المرشد الطلابي للمرحلة الابتدائية، خالد بن محمد عبدالله حمدي: التوجيه والإرشاد في مجال التعليم دائمًا يعرف بأنه عملية مخططة ومنظمة تهدف إلى مساعدة الطالب لكي يفهم شخصيته، ويعرف قدراته، ويحل مشاكله في إطار التعاليم الإسلامية ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي والمهني والاجتماعي، وبالتالي يصل إلى تحقيق أهدافه في إطار تعاليم الدين الإسلامي.

وأضاف مرشد المرحلة المتوسطة، عبدالرحمن بن علي صميلي، أن الإرشاد الطلابي يواصل احتفاءه بتلاميذ الصف الأول المتوسط بتقديم الهدايا والجوائز، وعقد لقاءً مع معلمي المدرسة، بحضور قائد المدرسة ووكيلها والمرشد الطلابي كان مثمراً استفاد منه الطلاب كثيراً.

وقال مربي الصف الأول الابتدائي، خالد بن حسين صميلي، إن التنمية الشخصية للتلميذ بجميع جوانبها وخاصة النفسية منها أهم الجوانب فيما يخص تهيئة الطفل لأي مرحلة وبداية جديدة بالنسبة له.

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مدرسة أنس بن مالك بالخلفة تفعّل الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية
سبق

فعلت مدرسة أنس بن مالك الابتدائية والمتوسطة بالخلفة، التابعة لمكتب تعليم صامطة، بالحد الجنوبي، الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين في الصف الأول والرابع الابتدائي، والتهيئة الإرشادية لطلاب الصف الأول متوسط.

واستقبل قائد المدرسة، عبده بن علي حسين جابري، التلاميذ وأولياء أمورهم بالورود والعصيرات والهدايا.

بعد ذلك ألقى قائد المدرسة، كلمة رحب فيها بالتلاميذ، وأولياء أمورهم، وهنأهم، والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد.

كما حث التلاميذ على الجد والاجتهاد، والحرص على التفوق من بداية العام الدراسي.

وأضاف "جابري" أن برنامج الأسبوع التمهيدي يهدف إلى مساعدة الطفل على الانتقال من محيط الأسرة الذي ألفه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة، وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس.

ثم انطلقت فقرات برنامج الأسبوع التمهيدي، اشتملت على فقرات متنوعة ترحيبية، ومسابقات وألعاب حركية نفذت من فريق لجنة التخطيط لبرنامج الأسبوع التمهيدي بالمدرسة.

وقال المرشد الطلابي للمرحلة الابتدائية، خالد بن محمد عبدالله حمدي: التوجيه والإرشاد في مجال التعليم دائمًا يعرف بأنه عملية مخططة ومنظمة تهدف إلى مساعدة الطالب لكي يفهم شخصيته، ويعرف قدراته، ويحل مشاكله في إطار التعاليم الإسلامية ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي والمهني والاجتماعي، وبالتالي يصل إلى تحقيق أهدافه في إطار تعاليم الدين الإسلامي.

وأضاف مرشد المرحلة المتوسطة، عبدالرحمن بن علي صميلي، أن الإرشاد الطلابي يواصل احتفاءه بتلاميذ الصف الأول المتوسط بتقديم الهدايا والجوائز، وعقد لقاءً مع معلمي المدرسة، بحضور قائد المدرسة ووكيلها والمرشد الطلابي كان مثمراً استفاد منه الطلاب كثيراً.

وقال مربي الصف الأول الابتدائي، خالد بن حسين صميلي، إن التنمية الشخصية للتلميذ بجميع جوانبها وخاصة النفسية منها أهم الجوانب فيما يخص تهيئة الطفل لأي مرحلة وبداية جديدة بالنسبة له.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
05:26 PM

مدرسة أنس بن مالك بالخلفة تفعّل الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية

من عمق الحد الجنوبي وعلى صوت المدافع ومقاتلات "إف 15"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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فعلت مدرسة أنس بن مالك الابتدائية والمتوسطة بالخلفة، التابعة لمكتب تعليم صامطة، بالحد الجنوبي، الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين في الصف الأول والرابع الابتدائي، والتهيئة الإرشادية لطلاب الصف الأول متوسط.

واستقبل قائد المدرسة، عبده بن علي حسين جابري، التلاميذ وأولياء أمورهم بالورود والعصيرات والهدايا.

بعد ذلك ألقى قائد المدرسة، كلمة رحب فيها بالتلاميذ، وأولياء أمورهم، وهنأهم، والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد.

كما حث التلاميذ على الجد والاجتهاد، والحرص على التفوق من بداية العام الدراسي.

وأضاف "جابري" أن برنامج الأسبوع التمهيدي يهدف إلى مساعدة الطفل على الانتقال من محيط الأسرة الذي ألفه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة، وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس.

ثم انطلقت فقرات برنامج الأسبوع التمهيدي، اشتملت على فقرات متنوعة ترحيبية، ومسابقات وألعاب حركية نفذت من فريق لجنة التخطيط لبرنامج الأسبوع التمهيدي بالمدرسة.

وقال المرشد الطلابي للمرحلة الابتدائية، خالد بن محمد عبدالله حمدي: التوجيه والإرشاد في مجال التعليم دائمًا يعرف بأنه عملية مخططة ومنظمة تهدف إلى مساعدة الطالب لكي يفهم شخصيته، ويعرف قدراته، ويحل مشاكله في إطار التعاليم الإسلامية ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي والمهني والاجتماعي، وبالتالي يصل إلى تحقيق أهدافه في إطار تعاليم الدين الإسلامي.

وأضاف مرشد المرحلة المتوسطة، عبدالرحمن بن علي صميلي، أن الإرشاد الطلابي يواصل احتفاءه بتلاميذ الصف الأول المتوسط بتقديم الهدايا والجوائز، وعقد لقاءً مع معلمي المدرسة، بحضور قائد المدرسة ووكيلها والمرشد الطلابي كان مثمراً استفاد منه الطلاب كثيراً.

وقال مربي الصف الأول الابتدائي، خالد بن حسين صميلي، إن التنمية الشخصية للتلميذ بجميع جوانبها وخاصة النفسية منها أهم الجوانب فيما يخص تهيئة الطفل لأي مرحلة وبداية جديدة بالنسبة له.

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