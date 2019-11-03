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حاول استئجار قاتل عبر إنستجرام للتخلص من أحد موظفي مدرسته

عمره 18 عامًا وعرض 100 ألف دولار كمقابل.. وتم القبض عليه

ألقت شرطة فلوريدا، القبض على طالب يبلغ من العمر 18 سنة، عقب محاولته استئجار قاتل للتخلص من أحد الموظفين في مدرسته.
وتبعًا لشرطة مقاطعة باسكو في فلوريدا؛ فإن طالبًا في مدرسة Fivay، يدعى نيكولاس غودفري، استخدم أحد عناوينه الإلكترونية على منصة "إنستغرام"، ونشر رسالة طلب فيها مساعدته في إيجاد قاتل مأجور للتخلص من أحد موظفي المدرسة التي يرتادها.
وفي نص الرسالة كتب غودفري؛ بحسب "روسيا اليوم": "أحتاج إلى شخص لقتل أحد ما.. أنا لا أمزح، أريد التخلص منه بأسرع وقت، سأدفع 100 ألف دولار لقاء التخلص من موظف في المدرسة".
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب المذكور، بعد أن توصلت إلى عنوان الـIP من خلال العنوان الإلكتروني الذي كتب منه الرسالة، ووجهت إليه تهمة التحريض على القتل؛ لكن الشاب أنكر التهمة، وأكد أنه كتب تلك الرسالة "بدافع التسلية لا أكثر".

شرطة فلوريدا تهمه التحريض على القتل

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حاول استئجار قاتل عبر إنستجرام للتخلص من أحد موظفي مدرسته
سبق

ألقت شرطة فلوريدا، القبض على طالب يبلغ من العمر 18 سنة، عقب محاولته استئجار قاتل للتخلص من أحد الموظفين في مدرسته.
وتبعًا لشرطة مقاطعة باسكو في فلوريدا؛ فإن طالبًا في مدرسة Fivay، يدعى نيكولاس غودفري، استخدم أحد عناوينه الإلكترونية على منصة "إنستغرام"، ونشر رسالة طلب فيها مساعدته في إيجاد قاتل مأجور للتخلص من أحد موظفي المدرسة التي يرتادها.
وفي نص الرسالة كتب غودفري؛ بحسب "روسيا اليوم": "أحتاج إلى شخص لقتل أحد ما.. أنا لا أمزح، أريد التخلص منه بأسرع وقت، سأدفع 100 ألف دولار لقاء التخلص من موظف في المدرسة".
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب المذكور، بعد أن توصلت إلى عنوان الـIP من خلال العنوان الإلكتروني الذي كتب منه الرسالة، ووجهت إليه تهمة التحريض على القتل؛ لكن الشاب أنكر التهمة، وأكد أنه كتب تلك الرسالة "بدافع التسلية لا أكثر".

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
10:42 AM

حاول استئجار قاتل عبر إنستجرام للتخلص من أحد موظفي مدرسته

عمره 18 عامًا وعرض 100 ألف دولار كمقابل.. وتم القبض عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقت شرطة فلوريدا، القبض على طالب يبلغ من العمر 18 سنة، عقب محاولته استئجار قاتل للتخلص من أحد الموظفين في مدرسته.
وتبعًا لشرطة مقاطعة باسكو في فلوريدا؛ فإن طالبًا في مدرسة Fivay، يدعى نيكولاس غودفري، استخدم أحد عناوينه الإلكترونية على منصة "إنستغرام"، ونشر رسالة طلب فيها مساعدته في إيجاد قاتل مأجور للتخلص من أحد موظفي المدرسة التي يرتادها.
وفي نص الرسالة كتب غودفري؛ بحسب "روسيا اليوم": "أحتاج إلى شخص لقتل أحد ما.. أنا لا أمزح، أريد التخلص منه بأسرع وقت، سأدفع 100 ألف دولار لقاء التخلص من موظف في المدرسة".
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب المذكور، بعد أن توصلت إلى عنوان الـIP من خلال العنوان الإلكتروني الذي كتب منه الرسالة، ووجهت إليه تهمة التحريض على القتل؛ لكن الشاب أنكر التهمة، وأكد أنه كتب تلك الرسالة "بدافع التسلية لا أكثر".

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