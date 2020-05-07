رقم موحد لاستقبال طلبات الدعم الغذائي لمتضرري كورونا بالشرقية

الدعم يشمل المواطن والمقيم دون تفرقة

أطلق مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الشرقية الرقم الموحد 920025008 لاستقبال طلبات الدعم الغذائي للمواطنين والمقيمين المتضررين اقتصاديًا من أزمة فيروس كورونا بالمنقطة الشرقية.



وأكد المشرف العام على المركز نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن المركز يستقبل طلبات الدعم الإغاثي الغذائي للمتضررين من أزمة كورونا اقتصاديًا عبر الرقم الموحد دون تفرقة بين المواطن والمقيم، مبيًنا أن هناك غرفة عمليات تضم طاقم عمل مدربًا للتواصل مع المواطنين والمقيمين واستقبال طلبات الدعم، كما شملت عملية التواصل خدمة الترجمة إلى عدة لغات للتواصل مع الوافدين غير الناطقين بالعربية والمتضررين من الأزمة.



وأوضح العفيصان أن المركز استقبل منذ بداية إطلاقه الشهر الماضي وحتى الآن أكثر من 36 ألف اتصال من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على الدعم الغذائي وأكثر من 30 ألف رسالة واتساب عبر خدمة الواتساب التي وفرها المركز للتواصل، إضافة إلى 46 رسالة بريد إلكتروني.



وقال العفيصان إن المركز يستقبل الحالات الواردة إليه ويسجلها ويجيب عن الاستفسارات المتعلقة بالدعم من خلال الرقم الموحد لينسق بين جمعيات المنطقة الشرقية العاملة بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عملية توزيع السلال على المواطنين والمقيمين الذين سجلوا لطلب الخدمة بعد تواصلهم مع الرقم الموحد، مؤكدًا أن توزيع السلال يأتي بعد بحث استحقاق المواطن والمقيم من خلال فريق عمل مدرب على البحث الاجتماعي.