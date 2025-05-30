النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار مكة تلطف الأجواء وتدفع السكان للإفطار خارج المنازل

تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة وامتلأت بها الشوارع وسالت الأودية

شهدت مكة المكرمة أمس أمطارًا متفرقة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، واستمرت لساعات ما أدى إلى جريان بعض الأودية والشعاب، وامتلاء الشوارع بالمياه.

ودفعت الأمطار بالسكان إلى الخروج إلى الساحات والميادين والمخططات الخالية من العمران للاستمتاع بالحالة المطرية ومشاهدة جريان السيول.

وكان وادي المغمس شرق مكة قد حظي بتوافد الكثير من الأسر وعمد بعضهم من الأطفال إلى اللهو واللعب وسط السيول التي شهدها الوادي، في الوقت الذي فضل فيه بعضهم الإفطار خارج المنازل، في ظل انخفاض درجة الحرارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار مكة تلطف الأجواء وتدفع السكان للإفطار خارج المنازل
سبق

شهدت مكة المكرمة أمس أمطارًا متفرقة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، واستمرت لساعات ما أدى إلى جريان بعض الأودية والشعاب، وامتلاء الشوارع بالمياه.

ودفعت الأمطار بالسكان إلى الخروج إلى الساحات والميادين والمخططات الخالية من العمران للاستمتاع بالحالة المطرية ومشاهدة جريان السيول.

وكان وادي المغمس شرق مكة قد حظي بتوافد الكثير من الأسر وعمد بعضهم من الأطفال إلى اللهو واللعب وسط السيول التي شهدها الوادي، في الوقت الذي فضل فيه بعضهم الإفطار خارج المنازل، في ظل انخفاض درجة الحرارة.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:27 AM

أمطار مكة تلطف الأجواء وتدفع السكان للإفطار خارج المنازل

تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة وامتلأت بها الشوارع وسالت الأودية

A A A
محمد طيران - مكة المكرمة
0
38

شهدت مكة المكرمة أمس أمطارًا متفرقة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، واستمرت لساعات ما أدى إلى جريان بعض الأودية والشعاب، وامتلاء الشوارع بالمياه.

ودفعت الأمطار بالسكان إلى الخروج إلى الساحات والميادين والمخططات الخالية من العمران للاستمتاع بالحالة المطرية ومشاهدة جريان السيول.

وكان وادي المغمس شرق مكة قد حظي بتوافد الكثير من الأسر وعمد بعضهم من الأطفال إلى اللهو واللعب وسط السيول التي شهدها الوادي، في الوقت الذي فضل فيه بعضهم الإفطار خارج المنازل، في ظل انخفاض درجة الحرارة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,975
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,206
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,629

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة