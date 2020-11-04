مواجهات مشتعلة في منافسات دوري أبطال أوروبا.. الليلة

"برشلونة" يواجه "دينامو كييف".. و"تشيلسي" أمام "الرين"

تتواصل، مساء اليوم الأربعاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثالثة.

ويتطلع برشلونة ومانشستر يونايتد إلى تأكيد بدايتهما الجيدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من خلال تحقيق الفوز الثالث على التوالي في مجموعتيهما بالدور الأول.

ويسعى "يوفنتوس" لاستعادة الاتزان مع عودة كريستيانو رونالدو للمشاركة مع فريق "السيدة العجوز" بدوري الأبطال، بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أجبر البرتغالي على الغياب في المباراتين الماضيتين من المسابقة القارية.

وفي إطار المجموعة الخامسة، يلتقي إشبيلية الإسباني وكراسنودار الروسي في الساعة 23:00، كما يلتقي تشيلسي الإنجليزي ورين الفرنسي في الساعة 23:00.

وضمن المجموعة السادسة، يلتقي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي ولاتسيو الإيطالي في الساعة 20:55، بينما يلتقي كلوب بروغ البلجيكي وبوروسيا دورتموند الألماني في الساعة 23:00.

وفي سياق المجموعة السابعة، يلتقي برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني في الساعة 23:00، فيما يلتقي فرينكفاروزي الهنغاري ويوفينتوس الإيطالي في الساعة 23:00.



وفي إطار المجموعة الثامنة، يلتقي إسطنبول باشاك شهير التركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الساعة 20:55، فيما يلتقي لايبزيغ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في الساعة 23:00.