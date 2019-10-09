انطلاق ملتقى "نرعاك" بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز غدًا بالخبر

يناقش علاقة الأبناء والآباء وزراعة السلوك الإيجابي

تنطلق غدًا الخميس بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس، ولمدة أربعة أيام، ويتناول هذا العام المسؤولية الاجتماعية، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية والإدارية.



وأَوضحت المشرفة على ملتقى "نرعاك" عمشاء الشلوي، أن الحضور سيتعرفون يوم الخميس، خلال الملتقى الذي سيقام من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، من خلال محاضرة "الوالدية الرقمية، والتي يقدمها الخبير التربوي إبراهيم الخليفي، على أهميّة البيت الوالدين والأسرة بشكل عام؛ كونه المؤسس الأساس لشخصية الإنسان سلبًا أو إيجابًا، ودور التهشيم والتهميش وتأثيره على الأبناء، واستعداد الوالدين لتلقي التدريب والمعرفة.



وقالت: إن "ثاني أيام الملتقى الجمعة، ستقام من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، يركز على التعامل مع الأبناء في الواقع المعاصر، بمحاضرة تقدّمها مديرة جامعة الأميرة نورة سابقًا، ورئيسة الفريق العلمي للقضايا الوطنية الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وستتم مناقشة ما إذا كان الحب للأبناء وسيلة تكفي لتحقيق الأهداف التربوية في تربيتهم، وهل حاولنا سماع قلب أبنائنا حتى نتمكن من تملّك عقولهم، وكيفية التعامل مع أبنائنا في عصرنا الحاضر ومراجعة وسائلنا".



وحول كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء، يقدم استشاري العلاج الأسري والمراهقة حمود القشعان، يوم السبت 12 أكتوبر من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساء؛ محاضرة تسلّط الضوء على توسيع المهارات لتحسين تربية الأبناء، وأبرز أسباب تجنّب الأبناء الاستماع لنا، وكيفية تحويل الخصام إلى وئام، وما هي الحاجة الأولى لدى الأبناء، بالإضافة إلى الخمس المدمرات للأبناء.



ويناقش المستشار في الإدارة محمد النغيمش، يوم السبت 12 أكتوبر، أهمية الإنصات وكيفية الهرب من النقاشات المملّة بذكاء ولباقة.



وحول الضغوط النفسية في البيت والعمل وأفضل الطرق للتعامل معها، قالت: إن "الملتقى يختتم نقاشاته يوم الأحد 13 أكتوبر من الرابعة حتى التاسعة مساء، بمحاضرة مختص علم النفس والإرشاد السلوكي راشد السهل، يتطرَّق فيها إلى علامات الضغوط النفسية وما هي الطرق للتخلُّص منها.



الجدير بالذكر أن الفترة الصباحية سيكون هناك يوميًّا ورش وأوراق عمل للطلاب والطالبات والموظفين في القطاعين العام والخاص، والمعلمين والمعلمات وفئات المجتمع الأخرى المهتمة والحرفيين والحرفيات، وأصحاب الأفكار الريادية في مجال التراث والحرف اليدوية، وستتناول إدارة الانفعالات، يقدمها فهد الماجد من جمعية البر الخيرية بالشرقية، وورقة عمل بعنوان "استراتيجيات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة" يقدمها سلطان العنزي مبادرة "ساتورب" للمسؤولية الاجتماعية، وورقة حول "غرس وتفعيل القيم" يقدمها منير الخالدي، ويقدم سامي بالطيور ورقة عمل حول "إدارة المشاريع الطلابية"، ويقدم معهد الإدارة "مهارات النجاح المهني"، فيما تسلط جمعية مكافحة الاحتيال الضوء على "الاحتيال والفساد في بيئة العمل".