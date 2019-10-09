النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق ملتقى "نرعاك" بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز غدًا بالخبر

يناقش علاقة الأبناء والآباء وزراعة السلوك الإيجابي

تنطلق غدًا الخميس بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس، ولمدة أربعة أيام، ويتناول هذا العام المسؤولية الاجتماعية، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية والإدارية.

وأَوضحت المشرفة على ملتقى "نرعاك" عمشاء الشلوي، أن الحضور سيتعرفون يوم الخميس، خلال الملتقى الذي سيقام من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، من خلال محاضرة "الوالدية الرقمية، والتي يقدمها الخبير التربوي إبراهيم الخليفي، على أهميّة البيت الوالدين والأسرة بشكل عام؛ كونه المؤسس الأساس لشخصية الإنسان سلبًا أو إيجابًا، ودور التهشيم والتهميش وتأثيره على الأبناء، واستعداد الوالدين لتلقي التدريب والمعرفة.

وقالت: إن "ثاني أيام الملتقى الجمعة، ستقام من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، يركز على التعامل مع الأبناء في الواقع المعاصر، بمحاضرة تقدّمها مديرة جامعة الأميرة نورة سابقًا، ورئيسة الفريق العلمي للقضايا الوطنية الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وستتم مناقشة ما إذا كان الحب للأبناء وسيلة تكفي لتحقيق الأهداف التربوية في تربيتهم، وهل حاولنا سماع قلب أبنائنا حتى نتمكن من تملّك عقولهم، وكيفية التعامل مع أبنائنا في عصرنا الحاضر ومراجعة وسائلنا".

وحول كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء، يقدم استشاري العلاج الأسري والمراهقة حمود القشعان، يوم السبت 12 أكتوبر من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساء؛ محاضرة تسلّط الضوء على توسيع المهارات لتحسين تربية الأبناء، وأبرز أسباب تجنّب الأبناء الاستماع لنا، وكيفية تحويل الخصام إلى وئام، وما هي الحاجة الأولى لدى الأبناء، بالإضافة إلى الخمس المدمرات للأبناء.

ويناقش المستشار في الإدارة محمد النغيمش، يوم السبت 12 أكتوبر، أهمية الإنصات وكيفية الهرب من النقاشات المملّة بذكاء ولباقة.

وحول الضغوط النفسية في البيت والعمل وأفضل الطرق للتعامل معها، قالت: إن "الملتقى يختتم نقاشاته يوم الأحد 13 أكتوبر من الرابعة حتى التاسعة مساء، بمحاضرة مختص علم النفس والإرشاد السلوكي راشد السهل، يتطرَّق فيها إلى علامات الضغوط النفسية وما هي الطرق للتخلُّص منها.

الجدير بالذكر أن الفترة الصباحية سيكون هناك يوميًّا ورش وأوراق عمل للطلاب والطالبات والموظفين في القطاعين العام والخاص، والمعلمين والمعلمات وفئات المجتمع الأخرى المهتمة والحرفيين والحرفيات، وأصحاب الأفكار الريادية في مجال التراث والحرف اليدوية، وستتناول إدارة الانفعالات، يقدمها فهد الماجد من جمعية البر الخيرية بالشرقية، وورقة عمل بعنوان "استراتيجيات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة" يقدمها سلطان العنزي مبادرة "ساتورب" للمسؤولية الاجتماعية، وورقة حول "غرس وتفعيل القيم" يقدمها منير الخالدي، ويقدم سامي بالطيور ورقة عمل حول "إدارة المشاريع الطلابية"، ويقدم معهد الإدارة "مهارات النجاح المهني"، فيما تسلط جمعية مكافحة الاحتيال الضوء على "الاحتيال والفساد في بيئة العمل".

نرعاك سايتك الخبر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انطلاق ملتقى "نرعاك" بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز غدًا بالخبر
سبق

تنطلق غدًا الخميس بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس، ولمدة أربعة أيام، ويتناول هذا العام المسؤولية الاجتماعية، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية والإدارية.

وأَوضحت المشرفة على ملتقى "نرعاك" عمشاء الشلوي، أن الحضور سيتعرفون يوم الخميس، خلال الملتقى الذي سيقام من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، من خلال محاضرة "الوالدية الرقمية، والتي يقدمها الخبير التربوي إبراهيم الخليفي، على أهميّة البيت الوالدين والأسرة بشكل عام؛ كونه المؤسس الأساس لشخصية الإنسان سلبًا أو إيجابًا، ودور التهشيم والتهميش وتأثيره على الأبناء، واستعداد الوالدين لتلقي التدريب والمعرفة.

وقالت: إن "ثاني أيام الملتقى الجمعة، ستقام من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، يركز على التعامل مع الأبناء في الواقع المعاصر، بمحاضرة تقدّمها مديرة جامعة الأميرة نورة سابقًا، ورئيسة الفريق العلمي للقضايا الوطنية الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وستتم مناقشة ما إذا كان الحب للأبناء وسيلة تكفي لتحقيق الأهداف التربوية في تربيتهم، وهل حاولنا سماع قلب أبنائنا حتى نتمكن من تملّك عقولهم، وكيفية التعامل مع أبنائنا في عصرنا الحاضر ومراجعة وسائلنا".

وحول كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء، يقدم استشاري العلاج الأسري والمراهقة حمود القشعان، يوم السبت 12 أكتوبر من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساء؛ محاضرة تسلّط الضوء على توسيع المهارات لتحسين تربية الأبناء، وأبرز أسباب تجنّب الأبناء الاستماع لنا، وكيفية تحويل الخصام إلى وئام، وما هي الحاجة الأولى لدى الأبناء، بالإضافة إلى الخمس المدمرات للأبناء.

ويناقش المستشار في الإدارة محمد النغيمش، يوم السبت 12 أكتوبر، أهمية الإنصات وكيفية الهرب من النقاشات المملّة بذكاء ولباقة.

وحول الضغوط النفسية في البيت والعمل وأفضل الطرق للتعامل معها، قالت: إن "الملتقى يختتم نقاشاته يوم الأحد 13 أكتوبر من الرابعة حتى التاسعة مساء، بمحاضرة مختص علم النفس والإرشاد السلوكي راشد السهل، يتطرَّق فيها إلى علامات الضغوط النفسية وما هي الطرق للتخلُّص منها.

الجدير بالذكر أن الفترة الصباحية سيكون هناك يوميًّا ورش وأوراق عمل للطلاب والطالبات والموظفين في القطاعين العام والخاص، والمعلمين والمعلمات وفئات المجتمع الأخرى المهتمة والحرفيين والحرفيات، وأصحاب الأفكار الريادية في مجال التراث والحرف اليدوية، وستتناول إدارة الانفعالات، يقدمها فهد الماجد من جمعية البر الخيرية بالشرقية، وورقة عمل بعنوان "استراتيجيات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة" يقدمها سلطان العنزي مبادرة "ساتورب" للمسؤولية الاجتماعية، وورقة حول "غرس وتفعيل القيم" يقدمها منير الخالدي، ويقدم سامي بالطيور ورقة عمل حول "إدارة المشاريع الطلابية"، ويقدم معهد الإدارة "مهارات النجاح المهني"، فيما تسلط جمعية مكافحة الاحتيال الضوء على "الاحتيال والفساد في بيئة العمل".

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
08:12 PM

انطلاق ملتقى "نرعاك" بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز غدًا بالخبر

يناقش علاقة الأبناء والآباء وزراعة السلوك الإيجابي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
0
16

تنطلق غدًا الخميس بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس، ولمدة أربعة أيام، ويتناول هذا العام المسؤولية الاجتماعية، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية والإدارية.

وأَوضحت المشرفة على ملتقى "نرعاك" عمشاء الشلوي، أن الحضور سيتعرفون يوم الخميس، خلال الملتقى الذي سيقام من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، من خلال محاضرة "الوالدية الرقمية، والتي يقدمها الخبير التربوي إبراهيم الخليفي، على أهميّة البيت الوالدين والأسرة بشكل عام؛ كونه المؤسس الأساس لشخصية الإنسان سلبًا أو إيجابًا، ودور التهشيم والتهميش وتأثيره على الأبناء، واستعداد الوالدين لتلقي التدريب والمعرفة.

وقالت: إن "ثاني أيام الملتقى الجمعة، ستقام من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، يركز على التعامل مع الأبناء في الواقع المعاصر، بمحاضرة تقدّمها مديرة جامعة الأميرة نورة سابقًا، ورئيسة الفريق العلمي للقضايا الوطنية الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وستتم مناقشة ما إذا كان الحب للأبناء وسيلة تكفي لتحقيق الأهداف التربوية في تربيتهم، وهل حاولنا سماع قلب أبنائنا حتى نتمكن من تملّك عقولهم، وكيفية التعامل مع أبنائنا في عصرنا الحاضر ومراجعة وسائلنا".

وحول كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء، يقدم استشاري العلاج الأسري والمراهقة حمود القشعان، يوم السبت 12 أكتوبر من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساء؛ محاضرة تسلّط الضوء على توسيع المهارات لتحسين تربية الأبناء، وأبرز أسباب تجنّب الأبناء الاستماع لنا، وكيفية تحويل الخصام إلى وئام، وما هي الحاجة الأولى لدى الأبناء، بالإضافة إلى الخمس المدمرات للأبناء.

ويناقش المستشار في الإدارة محمد النغيمش، يوم السبت 12 أكتوبر، أهمية الإنصات وكيفية الهرب من النقاشات المملّة بذكاء ولباقة.

وحول الضغوط النفسية في البيت والعمل وأفضل الطرق للتعامل معها، قالت: إن "الملتقى يختتم نقاشاته يوم الأحد 13 أكتوبر من الرابعة حتى التاسعة مساء، بمحاضرة مختص علم النفس والإرشاد السلوكي راشد السهل، يتطرَّق فيها إلى علامات الضغوط النفسية وما هي الطرق للتخلُّص منها.

الجدير بالذكر أن الفترة الصباحية سيكون هناك يوميًّا ورش وأوراق عمل للطلاب والطالبات والموظفين في القطاعين العام والخاص، والمعلمين والمعلمات وفئات المجتمع الأخرى المهتمة والحرفيين والحرفيات، وأصحاب الأفكار الريادية في مجال التراث والحرف اليدوية، وستتناول إدارة الانفعالات، يقدمها فهد الماجد من جمعية البر الخيرية بالشرقية، وورقة عمل بعنوان "استراتيجيات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة" يقدمها سلطان العنزي مبادرة "ساتورب" للمسؤولية الاجتماعية، وورقة حول "غرس وتفعيل القيم" يقدمها منير الخالدي، ويقدم سامي بالطيور ورقة عمل حول "إدارة المشاريع الطلابية"، ويقدم معهد الإدارة "مهارات النجاح المهني"، فيما تسلط جمعية مكافحة الاحتيال الضوء على "الاحتيال والفساد في بيئة العمل".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,852
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,626
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,722
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,402

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة