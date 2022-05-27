إمارة مكة تدعو المواطنين والمقيمين إلى اختيار الأوقات المناسبة أثناء العمرة

بهدف تجنب الزحام وللإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية

دعت إمارة منطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام في أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرّمة.