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العجلان: التعليق الاحترازي للأعمال في غرفة الرياض لم يؤثر على الخدمات

رئيس مجلس الإدارة: نفّذنا نحو 5 آلاف عملية للمشتركين خلال اليوم الأول

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، بالإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المعنية بالمملكة لمواجهة وباء كورونا.

وأكد العجلان أن التعليق الاحترازي للأعمال في غرفة الرياض لم يؤثر على سير خدمات المشتركين؛ نظرًا لاكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية؛ حيث تم تنفيذ نحو 5000 عملية للمشتركين خلال اليوم الأول.

وأشار العجلان إلى أن موظفي الغرفة على أتم الجاهزية لتذليل أي عوائق؛ حيث تم تشكيل فريق عمل من قيادات الغرفة لهذا الغرض، وتتم متابعة الأعمال بشكل مستمر ودقيق على مدار 24 ساعة.

ودعا العجلان جميع مشتركي الغرفة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة "أعمالي"، كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي حساب الغرفة الرئيس @RiyadhChamber، وحساب خدمة العملاء ‏@Rdcci_Care:

وعبر البريد الإلكتروني: E- services@rdcci.org.sa

بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد 920004565 من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العجلان: التعليق الاحترازي للأعمال في غرفة الرياض لم يؤثر على الخدمات
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، بالإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المعنية بالمملكة لمواجهة وباء كورونا.

وأكد العجلان أن التعليق الاحترازي للأعمال في غرفة الرياض لم يؤثر على سير خدمات المشتركين؛ نظرًا لاكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية؛ حيث تم تنفيذ نحو 5000 عملية للمشتركين خلال اليوم الأول.

وأشار العجلان إلى أن موظفي الغرفة على أتم الجاهزية لتذليل أي عوائق؛ حيث تم تشكيل فريق عمل من قيادات الغرفة لهذا الغرض، وتتم متابعة الأعمال بشكل مستمر ودقيق على مدار 24 ساعة.

ودعا العجلان جميع مشتركي الغرفة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة "أعمالي"، كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي حساب الغرفة الرئيس @RiyadhChamber، وحساب خدمة العملاء ‏@Rdcci_Care:

وعبر البريد الإلكتروني: E- services@rdcci.org.sa

بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد 920004565 من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
02:01 PM

العجلان: التعليق الاحترازي للأعمال في غرفة الرياض لم يؤثر على الخدمات

رئيس مجلس الإدارة: نفّذنا نحو 5 آلاف عملية للمشتركين خلال اليوم الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، بالإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المعنية بالمملكة لمواجهة وباء كورونا.

وأكد العجلان أن التعليق الاحترازي للأعمال في غرفة الرياض لم يؤثر على سير خدمات المشتركين؛ نظرًا لاكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية؛ حيث تم تنفيذ نحو 5000 عملية للمشتركين خلال اليوم الأول.

وأشار العجلان إلى أن موظفي الغرفة على أتم الجاهزية لتذليل أي عوائق؛ حيث تم تشكيل فريق عمل من قيادات الغرفة لهذا الغرض، وتتم متابعة الأعمال بشكل مستمر ودقيق على مدار 24 ساعة.

ودعا العجلان جميع مشتركي الغرفة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة "أعمالي"، كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي حساب الغرفة الرئيس @RiyadhChamber، وحساب خدمة العملاء ‏@Rdcci_Care:

وعبر البريد الإلكتروني: E- services@rdcci.org.sa

بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد 920004565 من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

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