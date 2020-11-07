النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة شخص جراء حادث دهس قرب كبري مستشفى الملك فهد بالباحة

"الزهراني": فرقة إسعافية توجهت لإنقاذه قبل أن يفارق الحياة

توفي شخص، مساء اليوم، بعد تعرضه للدهس من إحدى المركبات بالقرب من كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، عن ورود بلاغ حادث دهس الموقع بعد كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة في تمام الساعة 16:43 مساء اليوم السبت.

وأضاف: "تم توجيه فرقة إسعافية لموقع الدهس، وعند وصولهم والكشف على الإصابة إلا أنه قد فارق الحياة، نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى".

حادث دهس الهلال الأحمر الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاة شخص جراء حادث دهس قرب كبري مستشفى الملك فهد بالباحة
سبق

توفي شخص، مساء اليوم، بعد تعرضه للدهس من إحدى المركبات بالقرب من كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، عن ورود بلاغ حادث دهس الموقع بعد كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة في تمام الساعة 16:43 مساء اليوم السبت.

وأضاف: "تم توجيه فرقة إسعافية لموقع الدهس، وعند وصولهم والكشف على الإصابة إلا أنه قد فارق الحياة، نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى".

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
10:04 PM

وفاة شخص جراء حادث دهس قرب كبري مستشفى الملك فهد بالباحة

"الزهراني": فرقة إسعافية توجهت لإنقاذه قبل أن يفارق الحياة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
326

توفي شخص، مساء اليوم، بعد تعرضه للدهس من إحدى المركبات بالقرب من كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، عن ورود بلاغ حادث دهس الموقع بعد كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة في تمام الساعة 16:43 مساء اليوم السبت.

وأضاف: "تم توجيه فرقة إسعافية لموقع الدهس، وعند وصولهم والكشف على الإصابة إلا أنه قد فارق الحياة، نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,085

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة