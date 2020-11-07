وفاة شخص جراء حادث دهس قرب كبري مستشفى الملك فهد بالباحة

"الزهراني": فرقة إسعافية توجهت لإنقاذه قبل أن يفارق الحياة

توفي شخص، مساء اليوم، بعد تعرضه للدهس من إحدى المركبات بالقرب من كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، عن ورود بلاغ حادث دهس الموقع بعد كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة في تمام الساعة 16:43 مساء اليوم السبت.

وأضاف: "تم توجيه فرقة إسعافية لموقع الدهس، وعند وصولهم والكشف على الإصابة إلا أنه قد فارق الحياة، نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى".