"الخطوط السعودية" تبدأ شراكتها مع "شتاء طنطورة" بإطلاق أول رحلة إلى العلا

تتيح لضيوفها باقات سفر متكاملة تشمل تذاكر الطيران والإقامة والمواصلات

بدأت الخطوط السعودية تطبيق خطتها التشغيلية لرحلاتها إلى العلا تزامناً مع بدء انطلاق مهرجان "شتاء طنطورة 2019" العالمي الثاني بمحافظة العلا اليوم الخميس 22 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019م وحتى 12 رجب 1441هـ الموافق 7 مارس 2020م والذي ترعاه "السعودية" كشريك استراتيجي، حيث وصلت صباح اليوم أولى الرحلات بالرقم (SV8000) إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض وتم الترحيب بها بالتقليد المعتاد برش المياه.

وتزيّنت منصات إنهاء إجراءات السفر وبوابة المغادرة الخاصة برحلة العلا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بشعارات الشراكة بين "السعودية" والمهرجان، بالإضافة إلى توزيع هدايا تذكارية للضيوف، يضاف إلى ذلك فقد تم تقديم عرض مرئي عن المهرجان على متن الطائرة وفي صالة الفرسان، إلى جانب وضع شعار المهرجان على كل مقاعد الطائرة وكذلك حقيبة الراحة، كما تم قراءة نص افتتاحي عبر مكبرات الطائرة احتفاءً بتدشين الرحلة الافتتاحية.

وبادرت "السعودية" وفق شراكتها الاستراتيجية مع "شتاء طنطورة"، بتوفير خدمات النقل الجوي بواقع 5 رحلات أسبوعياً من الرياض، ورحلتين من جدة خلال فترة المهرجان، علاوةً على تسخير كل الإمكانيات الآلية والبشرية في المطار؛ لتسهيل وصول ومغادرة الضيوف، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعكس اهتمام الناقل الوطني بهذا الحدث، يضاف إلى ذلك فقد حرصت "السعودية" على أن تشمل إسهاماتها التسويق للمهرجان العالمي من خلال قنواتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تتيح "السعودية" الفرصة للضيوف من داخل المملكة ومن جميع أنحاء العالم لاكتشاف الكنوز التاريخية في أرض "العلا" من خلال العديد من العروض الفنية والثقافية ذات الطابع العالمي بجانب برنامج متنوع من الرحلات الاستكشافية والمغامرات الشيقة، حيث تم تصميم باقات سفر متكاملة عبر برنامج "عطلات السعودية" من ثلاث فئات (الذهبية ـــ البلاتينية ـــ الماسية) والتي تشمل تذكرة الطيران والفندق والمواصلات إلى جانب جولة في المواقع الأثرية، حيث يمكن للضيوف الاطلاع على تفاصيل باقات السفر المتنوعة والاستفادة من هذه العروض من خلال زيارة موقع البرنامج (www.holidaysbysaudia.com).

وكانت "السعودية" قد وقّعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا تشمل توفير رحلات جوية لزوار مهرجان "شتاء طنطورة 2019" في نسخته الثانية، والذي يعد من أهم برامج تطوير الفعاليات السياحية والثقافية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه في المملكة للمساهمة في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وتنظم فعاليات الموسم الثاني خلال "شتاء طنطورة" تحت شعار "رحلة عبر الزمن في موقع تاريخي خالد" وذلك وفقاً لأربعة محاور (عيش الحضارة، واحة الثقافة، المغامرة والاكتشاف، الملاذ)، ويتيح مهرجان "شتاء طنطورة" للزوار التمتع بالجوهر الحقيقي لمحافظة العلا والتي تتميز بأسواقها التراثية والمتنوعة.

كما يتسنى للضيوف المشاركة في عدد من الفعاليات والتجارب الفريدة من نوعها، بدءاً من زيارة المواقع التاريخية المشهورة إلى الاستمتاع بالعروض الموسيقية الرائعة، أو التحليق عالياً في مناطيد الهواء، والرحلات الجوية عبر الطائرات الكلاسيكية، وكذلك انطلاق ثاني أكبر سباق خيل للقدرة والتحمل على مستوى العالم، وإثراء حاسة التذوق عبر تجارب الطهي التي يشرف عليها أمهر الطهاة العالميين وغيرها، كما ستشهد عطلات نهاية الأسبوع أحداثاً فنية عالمية الطابع باستضافة نخبة من نجوم الموسيقى العالمية الحائزين على جوائز فنية رفيعة لإحياء حفلات غنائية ساهرة.