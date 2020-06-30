عن بُعد.. "السلمي" يبحث مع وفد الاتحاد البرلماني الدولي تطورات الأوضاع في المنطقة

استعرض تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية والرفض العربي لتدخلات إيران وتركيا

عقد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اجتماعًا افتراضيًّا (عن بُعد) أمس الاثنين مع وفد من الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة رئيس لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد عضو مجلس الشيوخ الكندي الدكتورة سلمى جان.

وفي التفاصيل، قال الدكتور السلمي في بيان له إنه شرح للوفد البرلماني الدولي موقف البرلمان العربي بشأن تطورات الأوضاع في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، واليمن، وليبيا، وسوريا، والعراق، وتدخلات إيران وتركيا المرفوضة في الدول العربية.

وأضاف بأنه شرح للوفد البرلماني الأوضاع السياسية والأمنية الدقيقة التي يمرّ بها العالم العربي، وخصوصًا في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، تغذيها دول إقليمية لديها أطماع توسعية في العالم العربي من خلال التدخل العسكري المباشر، وتكوين جماعات وميليشيات مسلحة، وكذلك التحديات التي تواجه الدول العربية في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور السلمي أنه أطلع وفد الاتحاد البرلماني الدولي على القرارات الصادرة عن جلسة البرلمان العربي التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، مطالبًا الاتحاد البرلماني الدولي بتحمُّل مسؤوليته في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، وإلزام الدول الأجنبية والإقليمية بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، واحترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأفاد رئيس البرلمان العربي بأنه أحاط الوفد البرلماني الدولي بأن البرلمان العربي صوّت بالموافقة على استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع كل من إيران وتركيا.