بعد فيديو الرضيع.. شاهد لماذا تبحث الشرطة عن مجرمة كورونا

الأم: المرأة فعلتها عمدًا.. وطفلي أصيب بحمى بعدها

تقوم الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالبحث عن امرأة يُعتقد أنها مصابة بفيروس كورونا، بعدما التقطتها كاميرات المراقبة وهي تسعُل عمدًا بوجه رضيع لا يتجاوز سنه العام الواحد؛ وفقًا لما نقله موقع قناة "CBS7" الأمريكية.

وقامت السيدة بفعلتها خلال تواجدها في محل لبيع المثلجات؛ مبررة الأمر بأن والدة الرضيع لم تلتزم بالتباعد الاجتماعي بالشكل المناسب.

وحسب موقع قناة "الحرة"، كانت ميريا مورا قد اصطحبت رضيعها بعربته يوم الجمعة إلى متجر المثلجات الواقع في مدينة سان خوسيه. وقالت إن زبونة أبدت غضبها خلال وقوفها في طابور الدفع، قائلة إن مورا كانت قريبة جدًّا منها.

وقالت الأم مورا: "حصل الأمر بسرعة شديدة، وكنت مصدومة؛ كونها اقتربت كثيرًا وخلعت كمامتها بسرعة وسعلت بوجه طفلي".

وأضافت: "لقد فعلتها عمدًا، لم تسعل عن طريق الصدفة. لا، لقد تعمدت السعال بوجه ابني".

وقالت "مورا": إن رضيعها أصيب بحمى طفيفة عقب الحادثة؛ إلا أنه يشعر بتحسن الآن.

وعبّرت الأم عن أملها بعدم انتقال عدوى كوفيد-19 لطفلها.

من جهتها، نشرت شرطة المدينة مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة بشكل يوثق الحادثة، وطلبت مساعدة العامة بالتعرف على هوية السيدة المشتبه في قيامها بما وصفته بأنه "قضية اعتداء".

وقالت الشرطة في إعلانها: إن السيدة كانت قد سعلت بوجه الرضيع مرتين.

وتعتقد "مورا" أن الحادثة تمت بدوافع عنصرية، كونها تنتمي لأصول لاتينية، وقالت: "أعتقد أن هذه المرأة قد تكون عنصرية.. أنا وجدتي لاتينيتين".

وأضافت: "بدأت السيدة بإخباري عن مسافة التباعد الاجتماعي ومضايقتي أنا وابني، بمجرد أن بدأت بالحديث إلى جدتي بالإسبانية".

ووصفت الشرطة المشتبهَ بها بأنها سيدة بيضاء في الستينيات من عمرها، ذات بنية متوسطة. كانت ترتدي عصبة رمادية ونظارات وقميصًا بأكمام طويلة ومقلم باللون الرمادي، مع بنطال أبيض وحذاء تنس، لدى وقوع الحادثة.