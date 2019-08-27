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الليرة التركية تهوي مجددًا.. هبوط قياسي وبواعث قلق بعد الدوامة العاتية

تضخّمٌ مرتفع وفائدة منخفضة واقتصاد يواصل انكماشه على مدى شهور

تراجعت الليرة التركية نحو 0.5% مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء؛ لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو؛ في ظل استمرار بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا.

ووفق "رويترز"، سجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدولار في الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 5.8250 في إغلاق يوم الاثنين؛ حيث بلغ سعر الدولار 5.8 ليرة، وهبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 6.47 ليرة للدولار.

وكانت العملة التركية قد خسرت نحو 25% من قيمتها في أغسطس من العام الماضي؛ مما دفع باقتصاد البلاد إلى دوامة ركود هي الأعتى منذ 10 سنوات.

كما هوت الليرة التركية، أمس الاثنين، بنسبة 12% مقابل الين الياباني؛ مما أجبر اليابانيين على تصفية مراكزهم في العملة (التي يستثمرون فيها كجزء من أصول الأسواق الناشئة) للمرة الثانية خلال العام الجاري.

وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تَعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 19.75%؛ بينما بلغ التضخم 16.65%.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الليرة التركية تهوي مجددًا.. هبوط قياسي وبواعث قلق بعد الدوامة العاتية
سبق

تراجعت الليرة التركية نحو 0.5% مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء؛ لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو؛ في ظل استمرار بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا.

ووفق "رويترز"، سجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدولار في الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 5.8250 في إغلاق يوم الاثنين؛ حيث بلغ سعر الدولار 5.8 ليرة، وهبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 6.47 ليرة للدولار.

وكانت العملة التركية قد خسرت نحو 25% من قيمتها في أغسطس من العام الماضي؛ مما دفع باقتصاد البلاد إلى دوامة ركود هي الأعتى منذ 10 سنوات.

كما هوت الليرة التركية، أمس الاثنين، بنسبة 12% مقابل الين الياباني؛ مما أجبر اليابانيين على تصفية مراكزهم في العملة (التي يستثمرون فيها كجزء من أصول الأسواق الناشئة) للمرة الثانية خلال العام الجاري.

وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تَعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 19.75%؛ بينما بلغ التضخم 16.65%.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
12:11 PM

الليرة التركية تهوي مجددًا.. هبوط قياسي وبواعث قلق بعد الدوامة العاتية

تضخّمٌ مرتفع وفائدة منخفضة واقتصاد يواصل انكماشه على مدى شهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت الليرة التركية نحو 0.5% مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء؛ لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو؛ في ظل استمرار بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا.

ووفق "رويترز"، سجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدولار في الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 5.8250 في إغلاق يوم الاثنين؛ حيث بلغ سعر الدولار 5.8 ليرة، وهبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 6.47 ليرة للدولار.

وكانت العملة التركية قد خسرت نحو 25% من قيمتها في أغسطس من العام الماضي؛ مما دفع باقتصاد البلاد إلى دوامة ركود هي الأعتى منذ 10 سنوات.

كما هوت الليرة التركية، أمس الاثنين، بنسبة 12% مقابل الين الياباني؛ مما أجبر اليابانيين على تصفية مراكزهم في العملة (التي يستثمرون فيها كجزء من أصول الأسواق الناشئة) للمرة الثانية خلال العام الجاري.

وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تَعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 19.75%؛ بينما بلغ التضخم 16.65%.

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