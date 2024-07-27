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"تحفيظ القرآن بالمحاني" تختتم الدورات الصيفية وتكرم المتميزين

رئيس المركز التقى بهم لتحفيزهم وتشجيعهم.. وأشاد بجهود الجمعية

اختتمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحاني شمالي محافظة الطائف؛ الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم لصيف عام ١٤٤٠هـ، فيما تم تكريم المعلمين والطلاب المتميزين في الدورات الصيفية.

وتفصيلًا التقى رئيس مركز المحاني، حبيب العازمي، في مكتبه؛ رئيس الجمعية سلطان بن حمدي العتيبي، وأعضاء مجلس الإدارة، والطلاب المتفوقين في الدورات الصيفية؛ تشجيعًا لهم وتحفيزًا على حفظ كتاب الله، في حين عبر رئيس مركز المحاني عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها الجمعية، وأشاد بأعمالها، وحث الطلاب على مواصلة الحفظ والمراجعة لكتاب الله عز وجل.

وفي غضون ذلك تم تكريم طلاب الدورات في جامع سامي إبراهيم بسوق الخميس بالمحاني؛ حيث كانت الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم قد انطلقت في الخامس عشر من شهر شوال بهدف زيادة الحفظ وتعزيز المراجعة لطلاب حلقات القرآن الكريم، وربط الأبناء بكتاب الله عز وجل، والاستفادة من أيام الصيفية بما يرضي الله وحفظ الأوقات .

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحاني تساهم أهالي المحاني والمراكز المجاورة في تنشئة الاجيال على حب كتاب الله، ومساعدتهم في حفظه وتعلمه، وحماية الأبناء من مزالق الانحراف وتعزيز اللحمة الوطنية لدى الطلاب.

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"تحفيظ القرآن بالمحاني" تختتم الدورات الصيفية وتكرم المتميزين
سبق

اختتمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحاني شمالي محافظة الطائف؛ الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم لصيف عام ١٤٤٠هـ، فيما تم تكريم المعلمين والطلاب المتميزين في الدورات الصيفية.

وتفصيلًا التقى رئيس مركز المحاني، حبيب العازمي، في مكتبه؛ رئيس الجمعية سلطان بن حمدي العتيبي، وأعضاء مجلس الإدارة، والطلاب المتفوقين في الدورات الصيفية؛ تشجيعًا لهم وتحفيزًا على حفظ كتاب الله، في حين عبر رئيس مركز المحاني عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها الجمعية، وأشاد بأعمالها، وحث الطلاب على مواصلة الحفظ والمراجعة لكتاب الله عز وجل.

وفي غضون ذلك تم تكريم طلاب الدورات في جامع سامي إبراهيم بسوق الخميس بالمحاني؛ حيث كانت الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم قد انطلقت في الخامس عشر من شهر شوال بهدف زيادة الحفظ وتعزيز المراجعة لطلاب حلقات القرآن الكريم، وربط الأبناء بكتاب الله عز وجل، والاستفادة من أيام الصيفية بما يرضي الله وحفظ الأوقات .

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحاني تساهم أهالي المحاني والمراكز المجاورة في تنشئة الاجيال على حب كتاب الله، ومساعدتهم في حفظه وتعلمه، وحماية الأبناء من مزالق الانحراف وتعزيز اللحمة الوطنية لدى الطلاب.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
09:06 PM

"تحفيظ القرآن بالمحاني" تختتم الدورات الصيفية وتكرم المتميزين

رئيس المركز التقى بهم لتحفيزهم وتشجيعهم.. وأشاد بجهود الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اختتمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحاني شمالي محافظة الطائف؛ الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم لصيف عام ١٤٤٠هـ، فيما تم تكريم المعلمين والطلاب المتميزين في الدورات الصيفية.

وتفصيلًا التقى رئيس مركز المحاني، حبيب العازمي، في مكتبه؛ رئيس الجمعية سلطان بن حمدي العتيبي، وأعضاء مجلس الإدارة، والطلاب المتفوقين في الدورات الصيفية؛ تشجيعًا لهم وتحفيزًا على حفظ كتاب الله، في حين عبر رئيس مركز المحاني عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها الجمعية، وأشاد بأعمالها، وحث الطلاب على مواصلة الحفظ والمراجعة لكتاب الله عز وجل.

وفي غضون ذلك تم تكريم طلاب الدورات في جامع سامي إبراهيم بسوق الخميس بالمحاني؛ حيث كانت الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم قد انطلقت في الخامس عشر من شهر شوال بهدف زيادة الحفظ وتعزيز المراجعة لطلاب حلقات القرآن الكريم، وربط الأبناء بكتاب الله عز وجل، والاستفادة من أيام الصيفية بما يرضي الله وحفظ الأوقات .

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحاني تساهم أهالي المحاني والمراكز المجاورة في تنشئة الاجيال على حب كتاب الله، ومساعدتهم في حفظه وتعلمه، وحماية الأبناء من مزالق الانحراف وتعزيز اللحمة الوطنية لدى الطلاب.

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