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"موشن جرافيك".. "خير مكة" في أطهر بقاع الأرض لخدمة 4 آلاف معاق في السعودية

يقدم خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم بالمجان

أتاحت جمعية الأطفال المعوقين الفرصة للمشاركة المجتمعية نحو إنجاز مشروع "خير مكة" الوقفي والخيري، الذي يقع في أطهر بقاع الأرض، ويستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التي تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن السعودية، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وبمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه لله – انطلق هذا المشروع الواقع بحي النسيم بمكة متضمنًا خمس مراحل، الأولى سيتم افتتاحها العام المقبل، وتضم برجَين تجاريَّين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقَين ميزانَين، ويقامان على مساحة مشتركة قدرها 5700 متر مربع، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

وبإمكان الراغبين في المشاركة بمشروع "خير مكة" الذي يبعد دقائق قليلة عن الحرم، والإسهام بصدقة جارية، تُخصص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين، إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي على الحساب رقم SA2880000203608010033632.

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"موشن جرافيك".. "خير مكة" في أطهر بقاع الأرض لخدمة 4 آلاف معاق في السعودية
سبق

أتاحت جمعية الأطفال المعوقين الفرصة للمشاركة المجتمعية نحو إنجاز مشروع "خير مكة" الوقفي والخيري، الذي يقع في أطهر بقاع الأرض، ويستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التي تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن السعودية، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وبمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه لله – انطلق هذا المشروع الواقع بحي النسيم بمكة متضمنًا خمس مراحل، الأولى سيتم افتتاحها العام المقبل، وتضم برجَين تجاريَّين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقَين ميزانَين، ويقامان على مساحة مشتركة قدرها 5700 متر مربع، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

وبإمكان الراغبين في المشاركة بمشروع "خير مكة" الذي يبعد دقائق قليلة عن الحرم، والإسهام بصدقة جارية، تُخصص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين، إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي على الحساب رقم SA2880000203608010033632.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
12:39 AM

"موشن جرافيك".. "خير مكة" في أطهر بقاع الأرض لخدمة 4 آلاف معاق في السعودية

يقدم خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم بالمجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتاحت جمعية الأطفال المعوقين الفرصة للمشاركة المجتمعية نحو إنجاز مشروع "خير مكة" الوقفي والخيري، الذي يقع في أطهر بقاع الأرض، ويستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التي تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن السعودية، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وبمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه لله – انطلق هذا المشروع الواقع بحي النسيم بمكة متضمنًا خمس مراحل، الأولى سيتم افتتاحها العام المقبل، وتضم برجَين تجاريَّين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقَين ميزانَين، ويقامان على مساحة مشتركة قدرها 5700 متر مربع، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

وبإمكان الراغبين في المشاركة بمشروع "خير مكة" الذي يبعد دقائق قليلة عن الحرم، والإسهام بصدقة جارية، تُخصص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين، إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي على الحساب رقم SA2880000203608010033632.

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