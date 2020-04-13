النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

2558 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والإجمالي يقفز لـ 18328 حالة

في 62 إقليماً من أقاليم البلاد ومن بينهم 1355 إصابة في العاصمة موسكو

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 2558 إصابة جديدة بالفيروس في 62 إقليماً من أقاليم البلاد؛ من بينهم 1355 إصابة في العاصمة موسكو و495 حالة بضواحي العاصمة؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 18328 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 62 إقليماً روسياً"؛ ليصل عدد الحالات المؤكّدة في 82 إقليماً إلى 18328".

ووفق "سبوتنيك" كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات؛ حيث بلغ 1355 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و495 إصابة بضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورغ 121 حالة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 179 شخصاً المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 1470 شخصاً".

وأشار المقر إلى تسجيل 18 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 148 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
2558 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والإجمالي يقفز لـ 18328 حالة
سبق

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 2558 إصابة جديدة بالفيروس في 62 إقليماً من أقاليم البلاد؛ من بينهم 1355 إصابة في العاصمة موسكو و495 حالة بضواحي العاصمة؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 18328 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 62 إقليماً روسياً"؛ ليصل عدد الحالات المؤكّدة في 82 إقليماً إلى 18328".

ووفق "سبوتنيك" كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات؛ حيث بلغ 1355 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و495 إصابة بضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورغ 121 حالة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 179 شخصاً المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 1470 شخصاً".

وأشار المقر إلى تسجيل 18 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 148 شخصاً.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:39 AM

2558 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والإجمالي يقفز لـ 18328 حالة

في 62 إقليماً من أقاليم البلاد ومن بينهم 1355 إصابة في العاصمة موسكو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
753

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 2558 إصابة جديدة بالفيروس في 62 إقليماً من أقاليم البلاد؛ من بينهم 1355 إصابة في العاصمة موسكو و495 حالة بضواحي العاصمة؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 18328 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 62 إقليماً روسياً"؛ ليصل عدد الحالات المؤكّدة في 82 إقليماً إلى 18328".

ووفق "سبوتنيك" كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات؛ حيث بلغ 1355 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و495 إصابة بضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورغ 121 حالة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 179 شخصاً المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 1470 شخصاً".

وأشار المقر إلى تسجيل 18 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 148 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,409
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,997
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,226

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة