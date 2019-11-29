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"مواءمة": 8 معايير لحصول المنشأة على شهادة بتوافر بيئة العمل لذوي الإعاقة

عَبْر أداة قياس إلكترونية مطوَّرة لوضع الأسس الصحيحة لمساعدة المنشآت

اشترط برنامج "مواءمة" ثمانية معايير، يجب على المنشآت الالتزام بها للحصول على شهادة "مواءمة" التي تفيد بأن بيئة العمل في المنشأة مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم.

وتفصيلاً، لا ينظر البرنامج فقط إلى حالة المبنى، وملاءمة الوصول إليه، وإنما ينظر إلى بيئة العمل بشكل أكثر شمولية لقياس مدى تفاعل المنشأة، وتقدمها في عمل التحسينات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وذلك من خلال المعايير الثمانية.

وحدد البرنامج المعايير الثمانية الآتية: الالتزام، والمعرفة، والتوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والمنتجات والخدمات، والتواصل، والمرافق، وتقنية المعلومات والاتصالات.

ويمكن للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الحصول على شهادة مواءمة بعد استيفاء متطلباتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط: www.mowaamah.sa من أجل استمرار احتساب معادلة (4:1) في نطاقات.

وتنقسم الشهادة إلى أربع فئات، هي: الذهبية والفضية والبرونزية والمشارك. وتتطلب شهادة المشارك الحصول على نسبة 15 % في التقييم كحد أدنى للحصول على الشهادة.

وتعد شهادة مواءمة أداة قياس إلكترونية، جرى تطويرها لوضع الأسس الصحيحة لمساعدة المنشآت لتصبح بيئاتها مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال التركيز على فهم نوعية الإعاقة، والقيام بالتحسينات اللازمة بناء على المعايير الثمانية.

ويعد برنامج مواءمة أحد برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تستهدف تطوير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتكون مساندة لهم بهدف تمكين إدماجهم في سوق العمل، وتقديم تجربة رائدة ونوعية، تسعى لتحفيز المنشآت للاهتمام ببيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة بما ينعكس إيجابًا على أداء المنشأة والعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مواءمة ذوي الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مواءمة": 8 معايير لحصول المنشأة على شهادة بتوافر بيئة العمل لذوي الإعاقة
سبق

اشترط برنامج "مواءمة" ثمانية معايير، يجب على المنشآت الالتزام بها للحصول على شهادة "مواءمة" التي تفيد بأن بيئة العمل في المنشأة مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم.

وتفصيلاً، لا ينظر البرنامج فقط إلى حالة المبنى، وملاءمة الوصول إليه، وإنما ينظر إلى بيئة العمل بشكل أكثر شمولية لقياس مدى تفاعل المنشأة، وتقدمها في عمل التحسينات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وذلك من خلال المعايير الثمانية.

وحدد البرنامج المعايير الثمانية الآتية: الالتزام، والمعرفة، والتوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والمنتجات والخدمات، والتواصل، والمرافق، وتقنية المعلومات والاتصالات.

ويمكن للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الحصول على شهادة مواءمة بعد استيفاء متطلباتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط: www.mowaamah.sa من أجل استمرار احتساب معادلة (4:1) في نطاقات.

وتنقسم الشهادة إلى أربع فئات، هي: الذهبية والفضية والبرونزية والمشارك. وتتطلب شهادة المشارك الحصول على نسبة 15 % في التقييم كحد أدنى للحصول على الشهادة.

وتعد شهادة مواءمة أداة قياس إلكترونية، جرى تطويرها لوضع الأسس الصحيحة لمساعدة المنشآت لتصبح بيئاتها مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال التركيز على فهم نوعية الإعاقة، والقيام بالتحسينات اللازمة بناء على المعايير الثمانية.

ويعد برنامج مواءمة أحد برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تستهدف تطوير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتكون مساندة لهم بهدف تمكين إدماجهم في سوق العمل، وتقديم تجربة رائدة ونوعية، تسعى لتحفيز المنشآت للاهتمام ببيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة بما ينعكس إيجابًا على أداء المنشأة والعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
08:31 PM

"مواءمة": 8 معايير لحصول المنشأة على شهادة بتوافر بيئة العمل لذوي الإعاقة

عَبْر أداة قياس إلكترونية مطوَّرة لوضع الأسس الصحيحة لمساعدة المنشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اشترط برنامج "مواءمة" ثمانية معايير، يجب على المنشآت الالتزام بها للحصول على شهادة "مواءمة" التي تفيد بأن بيئة العمل في المنشأة مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم.

وتفصيلاً، لا ينظر البرنامج فقط إلى حالة المبنى، وملاءمة الوصول إليه، وإنما ينظر إلى بيئة العمل بشكل أكثر شمولية لقياس مدى تفاعل المنشأة، وتقدمها في عمل التحسينات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وذلك من خلال المعايير الثمانية.

وحدد البرنامج المعايير الثمانية الآتية: الالتزام، والمعرفة، والتوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والمنتجات والخدمات، والتواصل، والمرافق، وتقنية المعلومات والاتصالات.

ويمكن للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الحصول على شهادة مواءمة بعد استيفاء متطلباتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط: www.mowaamah.sa من أجل استمرار احتساب معادلة (4:1) في نطاقات.

وتنقسم الشهادة إلى أربع فئات، هي: الذهبية والفضية والبرونزية والمشارك. وتتطلب شهادة المشارك الحصول على نسبة 15 % في التقييم كحد أدنى للحصول على الشهادة.

وتعد شهادة مواءمة أداة قياس إلكترونية، جرى تطويرها لوضع الأسس الصحيحة لمساعدة المنشآت لتصبح بيئاتها مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال التركيز على فهم نوعية الإعاقة، والقيام بالتحسينات اللازمة بناء على المعايير الثمانية.

ويعد برنامج مواءمة أحد برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تستهدف تطوير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتكون مساندة لهم بهدف تمكين إدماجهم في سوق العمل، وتقديم تجربة رائدة ونوعية، تسعى لتحفيز المنشآت للاهتمام ببيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة بما ينعكس إيجابًا على أداء المنشأة والعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

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