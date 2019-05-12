"التأمينات الاجتماعية" تمدِّد إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات

استشعارًا للظروف المالية التي تمرُّ بها منشآت القطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إعفاء أصحاب الأعمال من غرامات التأخير الناجمة عن التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة عن شهر إبريل من العام الحالي. وسيتم استئناف احتساب غرامات التأخير بدءًا من 16 يونيو المقبل.

جاء ذلك استشعارًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للظروف المالية التي تمرُّ بها منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وسعيًا منها للتخفيف على منشآت القطاع الخاص.

وكانت المؤسسة قد أعلنت سابقًا الإعفاء من غرامات التأخير عن شهرَي فبراير ومارس.