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العالم يكافح "كورونا".. وكوريا الشمالية تختبر قاذفات متعددة كبيرة للغاية

غاب "كيم" عن عملية الإطلاق

اختبرت كوريا الشمالية المسلحة نووياً، قاذفات صواريخ متعددة كبيرة للغاية، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين.

وعلى غير العادة، لم تذكر وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في تقريرها أن كيم جونج أون أشرف على الاختبار الذي جرى أمس.

من جانبها، أشارت كوريا الجنوبية إلى أن مقذوفتين - يعتقد أنهما صاروخان بالستيان - أطلقتا من مدينة وونسان الساحلية في كوريا الشمالية باتّجاه بحر اليابان.


وبينما تتركّز أنظار العالم على "كوفيد-19" وسط إصرار كوريا الشمالية على أنها لم تسجل أي إصابة بالوباء، أجرت الدولة الانعزالية أربعة اختبارات مشابهة هذا الشهر.

وأظهرت صور نقلتها صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية الرسمية صواريخ تنطلق من قاذفة تحمل ستة أنابيب إطلاق، لتضرب ما بدت أنها جزيرة مستهدفة، ولم يظهر "كيم" في الصور.

كوريا الشمالية قاذفات صواريخ متعددة فيروس كورونا الجديد

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العالم يكافح "كورونا".. وكوريا الشمالية تختبر قاذفات متعددة كبيرة للغاية
سبق

اختبرت كوريا الشمالية المسلحة نووياً، قاذفات صواريخ متعددة كبيرة للغاية، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين.

وعلى غير العادة، لم تذكر وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في تقريرها أن كيم جونج أون أشرف على الاختبار الذي جرى أمس.

من جانبها، أشارت كوريا الجنوبية إلى أن مقذوفتين - يعتقد أنهما صاروخان بالستيان - أطلقتا من مدينة وونسان الساحلية في كوريا الشمالية باتّجاه بحر اليابان.


وبينما تتركّز أنظار العالم على "كوفيد-19" وسط إصرار كوريا الشمالية على أنها لم تسجل أي إصابة بالوباء، أجرت الدولة الانعزالية أربعة اختبارات مشابهة هذا الشهر.

وأظهرت صور نقلتها صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية الرسمية صواريخ تنطلق من قاذفة تحمل ستة أنابيب إطلاق، لتضرب ما بدت أنها جزيرة مستهدفة، ولم يظهر "كيم" في الصور.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:20 PM

العالم يكافح "كورونا".. وكوريا الشمالية تختبر قاذفات متعددة كبيرة للغاية

غاب "كيم" عن عملية الإطلاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,991

اختبرت كوريا الشمالية المسلحة نووياً، قاذفات صواريخ متعددة كبيرة للغاية، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين.

وعلى غير العادة، لم تذكر وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في تقريرها أن كيم جونج أون أشرف على الاختبار الذي جرى أمس.

من جانبها، أشارت كوريا الجنوبية إلى أن مقذوفتين - يعتقد أنهما صاروخان بالستيان - أطلقتا من مدينة وونسان الساحلية في كوريا الشمالية باتّجاه بحر اليابان.


وبينما تتركّز أنظار العالم على "كوفيد-19" وسط إصرار كوريا الشمالية على أنها لم تسجل أي إصابة بالوباء، أجرت الدولة الانعزالية أربعة اختبارات مشابهة هذا الشهر.

وأظهرت صور نقلتها صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية الرسمية صواريخ تنطلق من قاذفة تحمل ستة أنابيب إطلاق، لتضرب ما بدت أنها جزيرة مستهدفة، ولم يظهر "كيم" في الصور.

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