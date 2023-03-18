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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان و"المدني" تحذّر

تصحب برياح نشطة وتدنٍّ للرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات: صبيا, والداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب, وأبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدرب, والريث, والطوال, والعيدابي, وبيش, وصامطة, وضمد, وفرسان.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان و"المدني" تحذّر
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات: صبيا, والداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب, وأبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدرب, والريث, والطوال, والعيدابي, وبيش, وصامطة, وضمد, وفرسان.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:02 PM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان و"المدني" تحذّر

تصحب برياح نشطة وتدنٍّ للرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات: صبيا, والداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب, وأبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدرب, والريث, والطوال, والعيدابي, وبيش, وصامطة, وضمد, وفرسان.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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