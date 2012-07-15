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شاهد.. حادث انقلاب مركبة على متن كوبري بمكة كاد يتسبب بكارثة

صبات خرسانية تسقط أرضًا دون إصابة المارة أو المركبات بأي أذى

شهد كوبري جرول بمكة المكرمة، مساء اليوم، حادث انقلاب مركبة على متنه، بعد ارتطامها بالصبات الخرسانية؛ ما تسبب في سقوط عددٍ من الصبات أرضًا؛ دون أن يُصاب أحد من المارة أو المركبات أسفل الكوبري بأي أذى.

وبحسب المعلومات، فإن مركبة على متنها شابان انحرفت بهما فوق كوبري جرول المتجه لإشارة البيبان، قبل أن ترتطم بالصبات الخرسانية وتنقلب في الحال، فيما نتج عن الحادث إصابة أحد الشابين بكسور متفرقة في جسده.

وتسبب انقلاب المركبة في سقوط صبات الكوبري الخرسانية أرضًا، إلا أن أيًا من المارّة أو المركبات لم يُصب أسفل الكوبري، على الرغم من وقوع الشارع أسفل الكوبري.

وباشر الحادث دوريات مرور العاصمة المقدسة، فيما تولت فرق الهلال الأحمر السعودي نقل المصاب إلى المستشفى.

وبحسب شهود عيان؛ فإنه أثناء سقوط الصبات الخرسانية كان الشارع أسفل الكوبري خاليًا من المارّة والمركبات، بفضل الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. حادث انقلاب مركبة على متن كوبري بمكة كاد يتسبب بكارثة
سبق

شهد كوبري جرول بمكة المكرمة، مساء اليوم، حادث انقلاب مركبة على متنه، بعد ارتطامها بالصبات الخرسانية؛ ما تسبب في سقوط عددٍ من الصبات أرضًا؛ دون أن يُصاب أحد من المارة أو المركبات أسفل الكوبري بأي أذى.

وبحسب المعلومات، فإن مركبة على متنها شابان انحرفت بهما فوق كوبري جرول المتجه لإشارة البيبان، قبل أن ترتطم بالصبات الخرسانية وتنقلب في الحال، فيما نتج عن الحادث إصابة أحد الشابين بكسور متفرقة في جسده.

وتسبب انقلاب المركبة في سقوط صبات الكوبري الخرسانية أرضًا، إلا أن أيًا من المارّة أو المركبات لم يُصب أسفل الكوبري، على الرغم من وقوع الشارع أسفل الكوبري.

وباشر الحادث دوريات مرور العاصمة المقدسة، فيما تولت فرق الهلال الأحمر السعودي نقل المصاب إلى المستشفى.

وبحسب شهود عيان؛ فإنه أثناء سقوط الصبات الخرسانية كان الشارع أسفل الكوبري خاليًا من المارّة والمركبات، بفضل الله.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
11:05 PM

شاهد.. حادث انقلاب مركبة على متن كوبري بمكة كاد يتسبب بكارثة

صبات خرسانية تسقط أرضًا دون إصابة المارة أو المركبات بأي أذى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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10,912

شهد كوبري جرول بمكة المكرمة، مساء اليوم، حادث انقلاب مركبة على متنه، بعد ارتطامها بالصبات الخرسانية؛ ما تسبب في سقوط عددٍ من الصبات أرضًا؛ دون أن يُصاب أحد من المارة أو المركبات أسفل الكوبري بأي أذى.

وبحسب المعلومات، فإن مركبة على متنها شابان انحرفت بهما فوق كوبري جرول المتجه لإشارة البيبان، قبل أن ترتطم بالصبات الخرسانية وتنقلب في الحال، فيما نتج عن الحادث إصابة أحد الشابين بكسور متفرقة في جسده.

وتسبب انقلاب المركبة في سقوط صبات الكوبري الخرسانية أرضًا، إلا أن أيًا من المارّة أو المركبات لم يُصب أسفل الكوبري، على الرغم من وقوع الشارع أسفل الكوبري.

وباشر الحادث دوريات مرور العاصمة المقدسة، فيما تولت فرق الهلال الأحمر السعودي نقل المصاب إلى المستشفى.

وبحسب شهود عيان؛ فإنه أثناء سقوط الصبات الخرسانية كان الشارع أسفل الكوبري خاليًا من المارّة والمركبات، بفضل الله.

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