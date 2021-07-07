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إلهام وتمكين.. الرياض تحتضن أول أكاديمية لـ"أبل" للمطورات من النساء في الشرق الأوسط

بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة وأكاديمية طويق.. باب التقديم مفتوح لجميع النساء فوق سن 18

عبّرت شركة "أبل" الأمريكية عن فخرها بتأسيس أول أكاديمية لـApple للمطورات في الشرق الأوسط (أول أكاديمية للنساء)، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (PNU) وأكاديمية طويق.
وأكدت Apple في تعليقها على تأسيس الأكاديمية: نؤمن بأن التكنولوجيا يمكنها أن تكون قوة هائلة دائمة لا حدود لها، تفتح أبوابًا جديدة لفرص التعلم والإبداع والمشاركة في اقتصاد التطبيقات المزدهر.
وتابعت: وقد صممت أكاديمية Apple للمطورين لإلهام وتمكين مجموعة جديدة وأكثر تنوعًا من رواد الأعمال ومطوري التطبيقات، ودعمهم بالمهارات والموارد اللازمة لمتابعة المسارات الوظيفية ضمن القوى العاملة الرقمية الحالية. وكلنا فخر بافتتاح أكاديمية Apple الأولى من نوعها للمطورات، ولا يسعنا الانتظار لمعرفة كيف تتعاون النساء وتبتكر وتغير العالم".
من جانبها عبّرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أكبر جامعة نسائية في العالم، عن سعادتها باحتضان أول أكاديمية Apple للمطورات في الشرق الأوسط.
وقالت الجامعة: نحن في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نؤمن بتسخير المواهب المناسبة لضمان مستقبل مزدهر، وتمكين الإناث من المساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبدورها قالت أكاديمية طويق: يسرنا أن تتعاون مع شركة Apple لتأسيس أول أكاديمية Apple للمطورات في الشرق الأوسط (أول أكاديمية للنساء) في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أكبر جامعة نسائية في العالم.
وتابعت الأكاديمية: تُعد هذه الشراكة غير المسبوقة، دليلًا آخر على التزام المملكة بتزويد المتخصصات الرقميات بالأدوات الشاملة اللازمة ليصبحن مطورات للتطبيقات وقائدات في مجال التكنولوجيا ورائدات أعمال؛ وذلك لتلبية الطلب الذي يتزايد باستمرار في قطاع التكنولوجيا. والهدف من ذلك هو إقامة نظام مزدهر يسعى إلى تمكين النساء في جميع أنحاء المنطقة، وتنمية المهارات التي من شأنها تسخير التكنولوجيا والابتكار، مع ضمان مستقبل مستدام وقادر على البقاء ومزدهر للمجتمعات المحلية والعالمية على حد سواء.
وأضافت: وقد عقدت أكاديمية طويق، العزم على الالتزام بواجبها كمؤسسة أكاديمية توفر برامج وخدمات تعليمية على أعلى مستوى تهدف إلى تأهيل القادة والمهنيين المستقبلين للمشاركة في القوى العاملة، تماشيًا مع رؤية 2030.
ومن المنتظر أن تكون أكاديمية Apple الجديدة للمطورات في الرياض، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (PNU) وأكاديمية طويق، أول أكاديمية تركز بشكل خاص على المشاركات من النساء، وصُممت لتمكين المطورات وخلق فرص عمل جديدة للنساء في المنطقة.
وصممت الأكاديمية لتوفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات؛ لإيجاد وخلق فرص عمل في اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر. وتبدأ خريجات الأكاديمية أعمالهن الخاصة، وتطوير التطبيقات وبيعها على متجر App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهن.
يذكر أنه لدى Apple أكثر من اثني عشر موقعًا لأكاديمية Apple للمطورين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك موقع تم افتتاحه في الولايات المتحدة هذا الخريف كجزء من مبادرة العدالة والمساواة العرقية للشركة التي تركز على خلق فرص جديدة للأمريكيين السود.
وتتوقع الأكاديمية أن تؤثر في نهاية المطاف على أكثر من 600 امرأة سنويًّا، وستقدم دورة تمهيدية لمدة 30 يومًا إلى جانب برنامج الأكاديمية لمدة 10 أشهر.
وسيكون مقر أكاديمية Apple للمطورات داخل حرم جامعة الأميرة نورة، أكبر جامعة نسائية في العالم؛ مما يتيح للطالبات الوصول إلى مرافق على مستوى عالمي (من مساكن، ومرافق رياضية، ووسائل مواصلات سهلة إلى الرياض)، كما أن باب التقديم مفتوح لجميع النساء فوق سن 18 في المملكة العربية السعودية، وستفتح الأكاديمية أبوابها في وقت لاحق من هذا العام والحضور مجاني للطلاب.
نذكر أن شركة Apple كانت جزءًا من الجهد المبذول في عام 2018؛ لضمان السماح للموظفين والموظفات بالعمل جنبًا إلى جنب في المملكة العربية السعودية، كجزء من التزام الشركة طويل الأمد المتمثل في الشمول والتنوع.
https://developeracademy.tuwaiq.edu.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إلهام وتمكين.. الرياض تحتضن أول أكاديمية لـ"أبل" للمطورات من النساء في الشرق الأوسط
سبق

عبّرت شركة "أبل" الأمريكية عن فخرها بتأسيس أول أكاديمية لـApple للمطورات في الشرق الأوسط (أول أكاديمية للنساء)، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (PNU) وأكاديمية طويق.
وأكدت Apple في تعليقها على تأسيس الأكاديمية: نؤمن بأن التكنولوجيا يمكنها أن تكون قوة هائلة دائمة لا حدود لها، تفتح أبوابًا جديدة لفرص التعلم والإبداع والمشاركة في اقتصاد التطبيقات المزدهر.
وتابعت: وقد صممت أكاديمية Apple للمطورين لإلهام وتمكين مجموعة جديدة وأكثر تنوعًا من رواد الأعمال ومطوري التطبيقات، ودعمهم بالمهارات والموارد اللازمة لمتابعة المسارات الوظيفية ضمن القوى العاملة الرقمية الحالية. وكلنا فخر بافتتاح أكاديمية Apple الأولى من نوعها للمطورات، ولا يسعنا الانتظار لمعرفة كيف تتعاون النساء وتبتكر وتغير العالم".
من جانبها عبّرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أكبر جامعة نسائية في العالم، عن سعادتها باحتضان أول أكاديمية Apple للمطورات في الشرق الأوسط.
وقالت الجامعة: نحن في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نؤمن بتسخير المواهب المناسبة لضمان مستقبل مزدهر، وتمكين الإناث من المساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبدورها قالت أكاديمية طويق: يسرنا أن تتعاون مع شركة Apple لتأسيس أول أكاديمية Apple للمطورات في الشرق الأوسط (أول أكاديمية للنساء) في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أكبر جامعة نسائية في العالم.
وتابعت الأكاديمية: تُعد هذه الشراكة غير المسبوقة، دليلًا آخر على التزام المملكة بتزويد المتخصصات الرقميات بالأدوات الشاملة اللازمة ليصبحن مطورات للتطبيقات وقائدات في مجال التكنولوجيا ورائدات أعمال؛ وذلك لتلبية الطلب الذي يتزايد باستمرار في قطاع التكنولوجيا. والهدف من ذلك هو إقامة نظام مزدهر يسعى إلى تمكين النساء في جميع أنحاء المنطقة، وتنمية المهارات التي من شأنها تسخير التكنولوجيا والابتكار، مع ضمان مستقبل مستدام وقادر على البقاء ومزدهر للمجتمعات المحلية والعالمية على حد سواء.
وأضافت: وقد عقدت أكاديمية طويق، العزم على الالتزام بواجبها كمؤسسة أكاديمية توفر برامج وخدمات تعليمية على أعلى مستوى تهدف إلى تأهيل القادة والمهنيين المستقبلين للمشاركة في القوى العاملة، تماشيًا مع رؤية 2030.
ومن المنتظر أن تكون أكاديمية Apple الجديدة للمطورات في الرياض، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (PNU) وأكاديمية طويق، أول أكاديمية تركز بشكل خاص على المشاركات من النساء، وصُممت لتمكين المطورات وخلق فرص عمل جديدة للنساء في المنطقة.
وصممت الأكاديمية لتوفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات؛ لإيجاد وخلق فرص عمل في اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر. وتبدأ خريجات الأكاديمية أعمالهن الخاصة، وتطوير التطبيقات وبيعها على متجر App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهن.
يذكر أنه لدى Apple أكثر من اثني عشر موقعًا لأكاديمية Apple للمطورين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك موقع تم افتتاحه في الولايات المتحدة هذا الخريف كجزء من مبادرة العدالة والمساواة العرقية للشركة التي تركز على خلق فرص جديدة للأمريكيين السود.
وتتوقع الأكاديمية أن تؤثر في نهاية المطاف على أكثر من 600 امرأة سنويًّا، وستقدم دورة تمهيدية لمدة 30 يومًا إلى جانب برنامج الأكاديمية لمدة 10 أشهر.
وسيكون مقر أكاديمية Apple للمطورات داخل حرم جامعة الأميرة نورة، أكبر جامعة نسائية في العالم؛ مما يتيح للطالبات الوصول إلى مرافق على مستوى عالمي (من مساكن، ومرافق رياضية، ووسائل مواصلات سهلة إلى الرياض)، كما أن باب التقديم مفتوح لجميع النساء فوق سن 18 في المملكة العربية السعودية، وستفتح الأكاديمية أبوابها في وقت لاحق من هذا العام والحضور مجاني للطلاب.
نذكر أن شركة Apple كانت جزءًا من الجهد المبذول في عام 2018؛ لضمان السماح للموظفين والموظفات بالعمل جنبًا إلى جنب في المملكة العربية السعودية، كجزء من التزام الشركة طويل الأمد المتمثل في الشمول والتنوع.
https://developeracademy.tuwaiq.edu.sa

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
10:59 AM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:09 PM

إلهام وتمكين.. الرياض تحتضن أول أكاديمية لـ"أبل" للمطورات من النساء في الشرق الأوسط

بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة وأكاديمية طويق.. باب التقديم مفتوح لجميع النساء فوق سن 18

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّرت شركة "أبل" الأمريكية عن فخرها بتأسيس أول أكاديمية لـApple للمطورات في الشرق الأوسط (أول أكاديمية للنساء)، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (PNU) وأكاديمية طويق.
وأكدت Apple في تعليقها على تأسيس الأكاديمية: نؤمن بأن التكنولوجيا يمكنها أن تكون قوة هائلة دائمة لا حدود لها، تفتح أبوابًا جديدة لفرص التعلم والإبداع والمشاركة في اقتصاد التطبيقات المزدهر.
وتابعت: وقد صممت أكاديمية Apple للمطورين لإلهام وتمكين مجموعة جديدة وأكثر تنوعًا من رواد الأعمال ومطوري التطبيقات، ودعمهم بالمهارات والموارد اللازمة لمتابعة المسارات الوظيفية ضمن القوى العاملة الرقمية الحالية. وكلنا فخر بافتتاح أكاديمية Apple الأولى من نوعها للمطورات، ولا يسعنا الانتظار لمعرفة كيف تتعاون النساء وتبتكر وتغير العالم".
من جانبها عبّرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أكبر جامعة نسائية في العالم، عن سعادتها باحتضان أول أكاديمية Apple للمطورات في الشرق الأوسط.
وقالت الجامعة: نحن في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نؤمن بتسخير المواهب المناسبة لضمان مستقبل مزدهر، وتمكين الإناث من المساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبدورها قالت أكاديمية طويق: يسرنا أن تتعاون مع شركة Apple لتأسيس أول أكاديمية Apple للمطورات في الشرق الأوسط (أول أكاديمية للنساء) في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أكبر جامعة نسائية في العالم.
وتابعت الأكاديمية: تُعد هذه الشراكة غير المسبوقة، دليلًا آخر على التزام المملكة بتزويد المتخصصات الرقميات بالأدوات الشاملة اللازمة ليصبحن مطورات للتطبيقات وقائدات في مجال التكنولوجيا ورائدات أعمال؛ وذلك لتلبية الطلب الذي يتزايد باستمرار في قطاع التكنولوجيا. والهدف من ذلك هو إقامة نظام مزدهر يسعى إلى تمكين النساء في جميع أنحاء المنطقة، وتنمية المهارات التي من شأنها تسخير التكنولوجيا والابتكار، مع ضمان مستقبل مستدام وقادر على البقاء ومزدهر للمجتمعات المحلية والعالمية على حد سواء.
وأضافت: وقد عقدت أكاديمية طويق، العزم على الالتزام بواجبها كمؤسسة أكاديمية توفر برامج وخدمات تعليمية على أعلى مستوى تهدف إلى تأهيل القادة والمهنيين المستقبلين للمشاركة في القوى العاملة، تماشيًا مع رؤية 2030.
ومن المنتظر أن تكون أكاديمية Apple الجديدة للمطورات في الرياض، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (PNU) وأكاديمية طويق، أول أكاديمية تركز بشكل خاص على المشاركات من النساء، وصُممت لتمكين المطورات وخلق فرص عمل جديدة للنساء في المنطقة.
وصممت الأكاديمية لتوفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات؛ لإيجاد وخلق فرص عمل في اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر. وتبدأ خريجات الأكاديمية أعمالهن الخاصة، وتطوير التطبيقات وبيعها على متجر App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهن.
يذكر أنه لدى Apple أكثر من اثني عشر موقعًا لأكاديمية Apple للمطورين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك موقع تم افتتاحه في الولايات المتحدة هذا الخريف كجزء من مبادرة العدالة والمساواة العرقية للشركة التي تركز على خلق فرص جديدة للأمريكيين السود.
وتتوقع الأكاديمية أن تؤثر في نهاية المطاف على أكثر من 600 امرأة سنويًّا، وستقدم دورة تمهيدية لمدة 30 يومًا إلى جانب برنامج الأكاديمية لمدة 10 أشهر.
وسيكون مقر أكاديمية Apple للمطورات داخل حرم جامعة الأميرة نورة، أكبر جامعة نسائية في العالم؛ مما يتيح للطالبات الوصول إلى مرافق على مستوى عالمي (من مساكن، ومرافق رياضية، ووسائل مواصلات سهلة إلى الرياض)، كما أن باب التقديم مفتوح لجميع النساء فوق سن 18 في المملكة العربية السعودية، وستفتح الأكاديمية أبوابها في وقت لاحق من هذا العام والحضور مجاني للطلاب.
نذكر أن شركة Apple كانت جزءًا من الجهد المبذول في عام 2018؛ لضمان السماح للموظفين والموظفات بالعمل جنبًا إلى جنب في المملكة العربية السعودية، كجزء من التزام الشركة طويل الأمد المتمثل في الشمول والتنوع.
https://developeracademy.tuwaiq.edu.sa

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