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الحكومة الإيطالية: استئناف التدريبات الجماعية 18 مايو

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين أن أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوسعها استئناف التدريبات الجماعية في الـ 18 من مايو الجاري، في دفعة معنوية كبيرة لخطط استكمال الموسم بعد أن حصلت الأندية على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الاثنين الماضي، لكن بشكل فردي فقط، مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة إن اللجنة الفنية والعلمية راجعت البروتوكول الصحي الذي يعتزم الاتحاد الإيطالي تطبيقه لضمان استئناف التدريبات في أجواء آمنة. وأضافت: "سيتم إرسال توصيات اللجنة التي ستكون صارمة وملزمة للجميع إلى اتحاد القدم الإيطالي لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول للسماح باستئناف آمن للتدريبات الجماعية في 18 مايو".

يُذكر أن الدوري الإيطالي متوقف منذ التاسع من مارس الماضي، وعندها كان يوفنتوس يتصدر الترتيب بـ63 نقطة، مقابل 62 لفريق لاتسيو، و54 للثالث إنتر ميلان. ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعدًا لاستكمال الموسم.

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الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الحكومة الإيطالية: استئناف التدريبات الجماعية 18 مايو
سبق

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين أن أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوسعها استئناف التدريبات الجماعية في الـ 18 من مايو الجاري، في دفعة معنوية كبيرة لخطط استكمال الموسم بعد أن حصلت الأندية على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الاثنين الماضي، لكن بشكل فردي فقط، مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة إن اللجنة الفنية والعلمية راجعت البروتوكول الصحي الذي يعتزم الاتحاد الإيطالي تطبيقه لضمان استئناف التدريبات في أجواء آمنة. وأضافت: "سيتم إرسال توصيات اللجنة التي ستكون صارمة وملزمة للجميع إلى اتحاد القدم الإيطالي لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول للسماح باستئناف آمن للتدريبات الجماعية في 18 مايو".

يُذكر أن الدوري الإيطالي متوقف منذ التاسع من مارس الماضي، وعندها كان يوفنتوس يتصدر الترتيب بـ63 نقطة، مقابل 62 لفريق لاتسيو، و54 للثالث إنتر ميلان. ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعدًا لاستكمال الموسم.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:18 PM

الحكومة الإيطالية: استئناف التدريبات الجماعية 18 مايو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين أن أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوسعها استئناف التدريبات الجماعية في الـ 18 من مايو الجاري، في دفعة معنوية كبيرة لخطط استكمال الموسم بعد أن حصلت الأندية على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الاثنين الماضي، لكن بشكل فردي فقط، مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة إن اللجنة الفنية والعلمية راجعت البروتوكول الصحي الذي يعتزم الاتحاد الإيطالي تطبيقه لضمان استئناف التدريبات في أجواء آمنة. وأضافت: "سيتم إرسال توصيات اللجنة التي ستكون صارمة وملزمة للجميع إلى اتحاد القدم الإيطالي لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول للسماح باستئناف آمن للتدريبات الجماعية في 18 مايو".

يُذكر أن الدوري الإيطالي متوقف منذ التاسع من مارس الماضي، وعندها كان يوفنتوس يتصدر الترتيب بـ63 نقطة، مقابل 62 لفريق لاتسيو، و54 للثالث إنتر ميلان. ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعدًا لاستكمال الموسم.

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