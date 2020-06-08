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تراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو

الإنتاج انخفض بمقدار 34% طيلة 5 أشهر

كشف اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم (الاثنين)، عن أن إنتاج القطاع تهاوى بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.

وبين الاتحاد أن الإنتاج انخفض 34 بالمئة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو، وفقاً لـ"رويترز".

صناعة السيارات تركيا

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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تراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو
سبق

كشف اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم (الاثنين)، عن أن إنتاج القطاع تهاوى بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.

وبين الاتحاد أن الإنتاج انخفض 34 بالمئة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو، وفقاً لـ"رويترز".

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
03:31 PM

تراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو

الإنتاج انخفض بمقدار 34% طيلة 5 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم (الاثنين)، عن أن إنتاج القطاع تهاوى بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.

وبين الاتحاد أن الإنتاج انخفض 34 بالمئة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو، وفقاً لـ"رويترز".

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30 يناير
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