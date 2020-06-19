النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قوميز" لمشجع "تركي": الهلال في قلبي.. نؤدي عملاً جيدًا مع الفريق

بعد تجديده للأزرق عامين

أبدى اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز سعادته بالاستمرار في صفوف فريقه الحالي، وذلك عبر مقطع فيديو متداول للاعب، كان يتحدث فيه مع مشجع تركي منتمٍ لنادي غلطة سراي.

وقال قوميز في حديثه إنه سيستمر مع الهلال، وإنه يشجع الفريق، مشدِّدًا على أن الهلال في قلبه، قائلاً: "الهلال في قلبي.. سأستيقظ مع الهلال، وسآكل مع الهلال، ونؤدي عملاً جيدًا".

وتحدثت مصادر قريبة من إدارة الهلال عن أن المحترف الفرنسي في صفوف الهلال قد جدد تعاقده مع الفريق لموسمين قادمين؛ لينهي بذلك الجدل حول مستقبله مع الفريق.

وكانت تقارير قد تحدثت عن احتمالية عودة اللاعب للدوري التركي، وعدم تجديده مع الهلال؛ إذ تحدثت تلك التقارير عن مفاوضاته مع غلطة سراي وأنطاليا سبور، وغيرهما من الأندية، قبل أن يحسم اللاعب الجدل، ويعلن استمراره مع الفريق السعودي.

الهلال قوميز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"قوميز" لمشجع "تركي": الهلال في قلبي.. نؤدي عملاً جيدًا مع الفريق
سبق

أبدى اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز سعادته بالاستمرار في صفوف فريقه الحالي، وذلك عبر مقطع فيديو متداول للاعب، كان يتحدث فيه مع مشجع تركي منتمٍ لنادي غلطة سراي.

وقال قوميز في حديثه إنه سيستمر مع الهلال، وإنه يشجع الفريق، مشدِّدًا على أن الهلال في قلبه، قائلاً: "الهلال في قلبي.. سأستيقظ مع الهلال، وسآكل مع الهلال، ونؤدي عملاً جيدًا".

وتحدثت مصادر قريبة من إدارة الهلال عن أن المحترف الفرنسي في صفوف الهلال قد جدد تعاقده مع الفريق لموسمين قادمين؛ لينهي بذلك الجدل حول مستقبله مع الفريق.

وكانت تقارير قد تحدثت عن احتمالية عودة اللاعب للدوري التركي، وعدم تجديده مع الهلال؛ إذ تحدثت تلك التقارير عن مفاوضاته مع غلطة سراي وأنطاليا سبور، وغيرهما من الأندية، قبل أن يحسم اللاعب الجدل، ويعلن استمراره مع الفريق السعودي.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
08:29 PM

"قوميز" لمشجع "تركي": الهلال في قلبي.. نؤدي عملاً جيدًا مع الفريق

بعد تجديده للأزرق عامين

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
1,001

أبدى اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز سعادته بالاستمرار في صفوف فريقه الحالي، وذلك عبر مقطع فيديو متداول للاعب، كان يتحدث فيه مع مشجع تركي منتمٍ لنادي غلطة سراي.

وقال قوميز في حديثه إنه سيستمر مع الهلال، وإنه يشجع الفريق، مشدِّدًا على أن الهلال في قلبه، قائلاً: "الهلال في قلبي.. سأستيقظ مع الهلال، وسآكل مع الهلال، ونؤدي عملاً جيدًا".

وتحدثت مصادر قريبة من إدارة الهلال عن أن المحترف الفرنسي في صفوف الهلال قد جدد تعاقده مع الفريق لموسمين قادمين؛ لينهي بذلك الجدل حول مستقبله مع الفريق.

وكانت تقارير قد تحدثت عن احتمالية عودة اللاعب للدوري التركي، وعدم تجديده مع الهلال؛ إذ تحدثت تلك التقارير عن مفاوضاته مع غلطة سراي وأنطاليا سبور، وغيرهما من الأندية، قبل أن يحسم اللاعب الجدل، ويعلن استمراره مع الفريق السعودي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,233
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,035
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,908
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,355

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة