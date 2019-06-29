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منها الاقتصاد الرقمي.. ولي العهد يكشف أولويات السعودية في رئاسة مجموعة الـ20

أكد مواصلة دعم المملكة لليابان خلال بقية العام

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملامح أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عام 2020، خلال كلمته اليوم (السبت) في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، مؤكداً في مستهل كلمته أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.

وفي إشارته إلى تلك الأولويات: ذكر ولي العهد أن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة"، وهو ما يعنى أن السعودية ستولي قضية تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين أهمية كبيرة.


ومن المرجح أن تحظى مسألة توسيع دائرة الحوار بين المجموعة وبقية دول العالم باهتمام السعودية أيضًا في ضوء قول الأمير محمد بن سلمان: "إن الفاعِلية في تحقيق التعاون والتنسيق الدوليين تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة".

ويتوقع كذلك أن تهتم الرئاسة السعودية بتعزيز الثقة في النظام التجاري الدولي ومعالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، لاسيما أن ولي العهد أكد أن تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريًّا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلته، مشدداً على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منها الاقتصاد الرقمي.. ولي العهد يكشف أولويات السعودية في رئاسة مجموعة الـ20
سبق

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملامح أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عام 2020، خلال كلمته اليوم (السبت) في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، مؤكداً في مستهل كلمته أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.

وفي إشارته إلى تلك الأولويات: ذكر ولي العهد أن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة"، وهو ما يعنى أن السعودية ستولي قضية تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين أهمية كبيرة.


ومن المرجح أن تحظى مسألة توسيع دائرة الحوار بين المجموعة وبقية دول العالم باهتمام السعودية أيضًا في ضوء قول الأمير محمد بن سلمان: "إن الفاعِلية في تحقيق التعاون والتنسيق الدوليين تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة".

ويتوقع كذلك أن تهتم الرئاسة السعودية بتعزيز الثقة في النظام التجاري الدولي ومعالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، لاسيما أن ولي العهد أكد أن تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريًّا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلته، مشدداً على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:00 AM

منها الاقتصاد الرقمي.. ولي العهد يكشف أولويات السعودية في رئاسة مجموعة الـ20

أكد مواصلة دعم المملكة لليابان خلال بقية العام

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محمد صبح - الرياض
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كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملامح أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عام 2020، خلال كلمته اليوم (السبت) في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، مؤكداً في مستهل كلمته أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.

وفي إشارته إلى تلك الأولويات: ذكر ولي العهد أن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة"، وهو ما يعنى أن السعودية ستولي قضية تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين أهمية كبيرة.


ومن المرجح أن تحظى مسألة توسيع دائرة الحوار بين المجموعة وبقية دول العالم باهتمام السعودية أيضًا في ضوء قول الأمير محمد بن سلمان: "إن الفاعِلية في تحقيق التعاون والتنسيق الدوليين تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة".

ويتوقع كذلك أن تهتم الرئاسة السعودية بتعزيز الثقة في النظام التجاري الدولي ومعالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، لاسيما أن ولي العهد أكد أن تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريًّا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلته، مشدداً على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي.

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