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كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين

قالت "جونز هوبكنز": بسبب الفيروس بما في ذلك 3096328 حالة شفاء

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم عتبة الـ400 ألف، فيما يلامس عدد الإصابات حد السبعة ملايين.

ووفق روسيا اليوم حسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، توفى 400135 شخصًا على الأقل في العالم جراء إصابتهم بالعدوى، فيما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء 6916233 حالة، بما في ذلك 3096328 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين
سبق

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم عتبة الـ400 ألف، فيما يلامس عدد الإصابات حد السبعة ملايين.

ووفق روسيا اليوم حسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، توفى 400135 شخصًا على الأقل في العالم جراء إصابتهم بالعدوى، فيما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء 6916233 حالة، بما في ذلك 3096328 حالة شفاء.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
03:35 PM

كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين

قالت "جونز هوبكنز": بسبب الفيروس بما في ذلك 3096328 حالة شفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم عتبة الـ400 ألف، فيما يلامس عدد الإصابات حد السبعة ملايين.

ووفق روسيا اليوم حسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، توفى 400135 شخصًا على الأقل في العالم جراء إصابتهم بالعدوى، فيما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء 6916233 حالة، بما في ذلك 3096328 حالة شفاء.

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