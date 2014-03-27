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"بيل غيتس" يوصل تنبؤاته بنهاية كورونا: في هذا الوقت تعود الحياة لطبيعتها

اعتمادًا على وصول اللقاحات للدول النامية ومناعة القطيع عالميًّا ضد الفيروس

مجددًا تنبأ بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، بأن العام 2022 هو موعد تخلص العالم من جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، منوهاً إلى أن الأزمة الصحية تركت آثاراً سيئة وكانت "مأساة لا تصدق".

وأوضح غيتس في مقابلة مع صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، أن إحدى النقاط المضيئة كانت وصول اللقاحات، مؤكداً: "بحلول نهاية عام 2022، يجب أن نعود إلى طبيعتنا تمامًا".

وقدمت زوجته ميليندا غيتس، جدولًا زمنيًّا مماثلًا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سُئلت عن اعتقادها بإمكانية الوصول إلى مناعة قطيع عالمية ضد الفيروس؛ وفقًا لموقع "روسيا اليوم"؛ في إشارة إلى أن اللقاحات ربما لن تصل إلى البلدان النامية "بشكل جماعي" حتى نهاية هذا العام، قائلة: "سيكون ذلك في وقت ما في عام 2022".

وقالت على CNBC: "أعتقد أننا جميعًا نتطلع إلى ذلك. إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل مكان".

وقدّم الزوجان ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا العالمي.

وخصصت الأموال لمساعدة بعض صنّاع اللقاحات والتشخيصات، بالإضافة إلى العلاجات المحتملة.

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"بيل غيتس" يوصل تنبؤاته بنهاية كورونا: في هذا الوقت تعود الحياة لطبيعتها
سبق

مجددًا تنبأ بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، بأن العام 2022 هو موعد تخلص العالم من جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، منوهاً إلى أن الأزمة الصحية تركت آثاراً سيئة وكانت "مأساة لا تصدق".

وأوضح غيتس في مقابلة مع صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، أن إحدى النقاط المضيئة كانت وصول اللقاحات، مؤكداً: "بحلول نهاية عام 2022، يجب أن نعود إلى طبيعتنا تمامًا".

وقدمت زوجته ميليندا غيتس، جدولًا زمنيًّا مماثلًا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سُئلت عن اعتقادها بإمكانية الوصول إلى مناعة قطيع عالمية ضد الفيروس؛ وفقًا لموقع "روسيا اليوم"؛ في إشارة إلى أن اللقاحات ربما لن تصل إلى البلدان النامية "بشكل جماعي" حتى نهاية هذا العام، قائلة: "سيكون ذلك في وقت ما في عام 2022".

وقالت على CNBC: "أعتقد أننا جميعًا نتطلع إلى ذلك. إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل مكان".

وقدّم الزوجان ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا العالمي.

وخصصت الأموال لمساعدة بعض صنّاع اللقاحات والتشخيصات، بالإضافة إلى العلاجات المحتملة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:24 PM

"بيل غيتس" يوصل تنبؤاته بنهاية كورونا: في هذا الوقت تعود الحياة لطبيعتها

اعتمادًا على وصول اللقاحات للدول النامية ومناعة القطيع عالميًّا ضد الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مجددًا تنبأ بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، بأن العام 2022 هو موعد تخلص العالم من جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، منوهاً إلى أن الأزمة الصحية تركت آثاراً سيئة وكانت "مأساة لا تصدق".

وأوضح غيتس في مقابلة مع صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، أن إحدى النقاط المضيئة كانت وصول اللقاحات، مؤكداً: "بحلول نهاية عام 2022، يجب أن نعود إلى طبيعتنا تمامًا".

وقدمت زوجته ميليندا غيتس، جدولًا زمنيًّا مماثلًا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سُئلت عن اعتقادها بإمكانية الوصول إلى مناعة قطيع عالمية ضد الفيروس؛ وفقًا لموقع "روسيا اليوم"؛ في إشارة إلى أن اللقاحات ربما لن تصل إلى البلدان النامية "بشكل جماعي" حتى نهاية هذا العام، قائلة: "سيكون ذلك في وقت ما في عام 2022".

وقالت على CNBC: "أعتقد أننا جميعًا نتطلع إلى ذلك. إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل مكان".

وقدّم الزوجان ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا العالمي.

وخصصت الأموال لمساعدة بعض صنّاع اللقاحات والتشخيصات، بالإضافة إلى العلاجات المحتملة.

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