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الإمارات.. 561 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 13599 حالة

شفاء 121 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2664 حالة

أعلنت دولة الإمارات تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس، وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إنه تم إجراء 36266 فحصًا إضافيًا جديدًا، وتسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا، تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 13599 حالة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي بخصوص مستجدات كورونا أنه تم شفاء 121 حالة جديدة من فيروس #كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2664 حالة.

وتابعت: توفي 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 119 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات.. 561 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 13599 حالة
سبق

أعلنت دولة الإمارات تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس، وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إنه تم إجراء 36266 فحصًا إضافيًا جديدًا، وتسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا، تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 13599 حالة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي بخصوص مستجدات كورونا أنه تم شفاء 121 حالة جديدة من فيروس #كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2664 حالة.

وتابعت: توفي 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 119 شخصًا.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:50 PM

الإمارات.. 561 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 13599 حالة

شفاء 121 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2664 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دولة الإمارات تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس، وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إنه تم إجراء 36266 فحصًا إضافيًا جديدًا، وتسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا، تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 13599 حالة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي بخصوص مستجدات كورونا أنه تم شفاء 121 حالة جديدة من فيروس #كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2664 حالة.

وتابعت: توفي 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 119 شخصًا.

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