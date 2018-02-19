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"متحدث الطيران المدني": "حوادث الطيران" في المملكة شبه معدومة

"الروساء": أعداد لا تُذكر ناجمة عن عوامل الطقس ونحقق نتائج مبهرة

أكد متحدث الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن الحوادث الناجمة عن العمليات الملاحية للطيران بالمملكة صفرية؛ لافتًا إلى وجود أعداد بسيطة لا تذكر من الحوادث الناجمة عن عوامل الطقس وعوامل أخرى.

وأضاف "الروساء" في مداخلة لبرنامج 120 على قناة "الإخبارية"، أن الهيئة تحقق نتائج مبهرة نتيجة الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمنشآتها وعملياتها وتجهيزاتها والبنية التحتية والكفاءة والتدريب.

وتابع: نَعِد بتقديم نتائج أكثر إيجابية في الفترات المقبلة وجعل الأعوام المقبلة أكثر أمانًا واستقرارًا.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الطيران المدني": "حوادث الطيران" في المملكة شبه معدومة
سبق

أكد متحدث الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن الحوادث الناجمة عن العمليات الملاحية للطيران بالمملكة صفرية؛ لافتًا إلى وجود أعداد بسيطة لا تذكر من الحوادث الناجمة عن عوامل الطقس وعوامل أخرى.

وأضاف "الروساء" في مداخلة لبرنامج 120 على قناة "الإخبارية"، أن الهيئة تحقق نتائج مبهرة نتيجة الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمنشآتها وعملياتها وتجهيزاتها والبنية التحتية والكفاءة والتدريب.

وتابع: نَعِد بتقديم نتائج أكثر إيجابية في الفترات المقبلة وجعل الأعوام المقبلة أكثر أمانًا واستقرارًا.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:47 PM

"متحدث الطيران المدني": "حوادث الطيران" في المملكة شبه معدومة

"الروساء": أعداد لا تُذكر ناجمة عن عوامل الطقس ونحقق نتائج مبهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,352

أكد متحدث الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن الحوادث الناجمة عن العمليات الملاحية للطيران بالمملكة صفرية؛ لافتًا إلى وجود أعداد بسيطة لا تذكر من الحوادث الناجمة عن عوامل الطقس وعوامل أخرى.

وأضاف "الروساء" في مداخلة لبرنامج 120 على قناة "الإخبارية"، أن الهيئة تحقق نتائج مبهرة نتيجة الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمنشآتها وعملياتها وتجهيزاتها والبنية التحتية والكفاءة والتدريب.

وتابع: نَعِد بتقديم نتائج أكثر إيجابية في الفترات المقبلة وجعل الأعوام المقبلة أكثر أمانًا واستقرارًا.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,566
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,167

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