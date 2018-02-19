"متحدث الطيران المدني": "حوادث الطيران" في المملكة شبه معدومة

"الروساء": أعداد لا تُذكر ناجمة عن عوامل الطقس ونحقق نتائج مبهرة

أكد متحدث الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن الحوادث الناجمة عن العمليات الملاحية للطيران بالمملكة صفرية؛ لافتًا إلى وجود أعداد بسيطة لا تذكر من الحوادث الناجمة عن عوامل الطقس وعوامل أخرى.

وأضاف "الروساء" في مداخلة لبرنامج 120 على قناة "الإخبارية"، أن الهيئة تحقق نتائج مبهرة نتيجة الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمنشآتها وعملياتها وتجهيزاتها والبنية التحتية والكفاءة والتدريب.

وتابع: نَعِد بتقديم نتائج أكثر إيجابية في الفترات المقبلة وجعل الأعوام المقبلة أكثر أمانًا واستقرارًا.

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