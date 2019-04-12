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أمين الجوف لـ"سبق": نتابع مندوبي التطبيقات ونعقم مركباتهم

شملت المطاعم والصيدليات والتموينات لسلامة الطلبات

أكد أمين أمانة منطقة الجوف المهندس "عاطف الشرعان" لـ"سبق" أن الأمانة تعمل على متابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها، كما تقوم بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة.

وأهاب المهندس الشرعان بالجميع بالالتزام بالاشتراطات الصحية والاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا المستجد"، وذلك من خلال لبس القفازات باليدين واستخدام الكمامات وتعقيم الطلبات قبل وبعد استلامها، وعدم ملامسة السائقين لها.

وأشار الشرعان إلى أن أمانة منطقة الجوف تواصل جولاتها على المطاعم للتأكد من تطبيق وسائل السلامة الصحية وكافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بإذن الله، وذلك وفق لائحة الاشتراطات الصحية الجديدة والمؤقتة، كما تم التشديد على مندوبي توصيل طلبات المطاعم والتطبيقات الإلكترونية للمنازل وللأفراد، بالإضافة إلى التأكد من تعقيم سيارات مندوبي التوصيل من مختلف التطبيقات لضمان نقل الغذاء للمستفيد.


الجوف توصيل الطلبات منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الجوف لـ"سبق": نتابع مندوبي التطبيقات ونعقم مركباتهم
سبق

أكد أمين أمانة منطقة الجوف المهندس "عاطف الشرعان" لـ"سبق" أن الأمانة تعمل على متابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها، كما تقوم بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة.

وأهاب المهندس الشرعان بالجميع بالالتزام بالاشتراطات الصحية والاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا المستجد"، وذلك من خلال لبس القفازات باليدين واستخدام الكمامات وتعقيم الطلبات قبل وبعد استلامها، وعدم ملامسة السائقين لها.

وأشار الشرعان إلى أن أمانة منطقة الجوف تواصل جولاتها على المطاعم للتأكد من تطبيق وسائل السلامة الصحية وكافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بإذن الله، وذلك وفق لائحة الاشتراطات الصحية الجديدة والمؤقتة، كما تم التشديد على مندوبي توصيل طلبات المطاعم والتطبيقات الإلكترونية للمنازل وللأفراد، بالإضافة إلى التأكد من تعقيم سيارات مندوبي التوصيل من مختلف التطبيقات لضمان نقل الغذاء للمستفيد.


12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
07:45 PM

أمين الجوف لـ"سبق": نتابع مندوبي التطبيقات ونعقم مركباتهم

شملت المطاعم والصيدليات والتموينات لسلامة الطلبات

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عبدالرحمن العازمي - سكاكا
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أكد أمين أمانة منطقة الجوف المهندس "عاطف الشرعان" لـ"سبق" أن الأمانة تعمل على متابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها، كما تقوم بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة.

وأهاب المهندس الشرعان بالجميع بالالتزام بالاشتراطات الصحية والاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا المستجد"، وذلك من خلال لبس القفازات باليدين واستخدام الكمامات وتعقيم الطلبات قبل وبعد استلامها، وعدم ملامسة السائقين لها.

وأشار الشرعان إلى أن أمانة منطقة الجوف تواصل جولاتها على المطاعم للتأكد من تطبيق وسائل السلامة الصحية وكافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بإذن الله، وذلك وفق لائحة الاشتراطات الصحية الجديدة والمؤقتة، كما تم التشديد على مندوبي توصيل طلبات المطاعم والتطبيقات الإلكترونية للمنازل وللأفراد، بالإضافة إلى التأكد من تعقيم سيارات مندوبي التوصيل من مختلف التطبيقات لضمان نقل الغذاء للمستفيد.


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