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التوصية بتحويل الكهرباء "الهوائي" إلى "أرضي".. وشبكة لتصريف السيول بشقراء

في اجتماع "لجنة المدني" برئاسة المحافظ

عقد صباح اليوم اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وحضور جميع أعضاء اللجنة.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن حمد المجلي، أن اللجنة ناقشت الكثير من المواضيع، من أهمها: الاستعداد والتهيؤ لموسم الأمطار، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لذلك، كما تم التأكيد على تحويل شبكة الكهرباء الهوائية بمحافظة شقراء إلى شبكة أرضية.

وقال "المجلي": "من ضمن المواضيع التي تم مناقشتها ضرورة ترحيل خطوط كهرباء الضغط العالي القريبة من الطرق الرئيسية أو تحويلها إلى شبكة أرضية، ومنع نقل التربة من غير المواقع المخصصة لها لعدم إحداث الحفر والدراكيل التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات".

وأضاف: "مما تم التأكيد عليه في الاجتماع سرعة تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار من كافة الأحياء السكنية بمدينة شقراء".

وتابع: "في نهاية الاجتماع خرجت اللجنة بالعديد من التوصيات، والتي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر، وإزالة مسببات الخطورة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة".

وأردف: "يسعدنا أن نقدم شكرنا وتقديرنا لمحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ لاهتمامه بكل ما يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، من خلال وقوفه على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، والإشراف المباشر على سير الأعمال في كافة القطاعات والجهات الخدمية في المحافظة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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التوصية بتحويل الكهرباء "الهوائي" إلى "أرضي".. وشبكة لتصريف السيول بشقراء
سبق

عقد صباح اليوم اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وحضور جميع أعضاء اللجنة.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن حمد المجلي، أن اللجنة ناقشت الكثير من المواضيع، من أهمها: الاستعداد والتهيؤ لموسم الأمطار، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لذلك، كما تم التأكيد على تحويل شبكة الكهرباء الهوائية بمحافظة شقراء إلى شبكة أرضية.

وقال "المجلي": "من ضمن المواضيع التي تم مناقشتها ضرورة ترحيل خطوط كهرباء الضغط العالي القريبة من الطرق الرئيسية أو تحويلها إلى شبكة أرضية، ومنع نقل التربة من غير المواقع المخصصة لها لعدم إحداث الحفر والدراكيل التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات".

وأضاف: "مما تم التأكيد عليه في الاجتماع سرعة تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار من كافة الأحياء السكنية بمدينة شقراء".

وتابع: "في نهاية الاجتماع خرجت اللجنة بالعديد من التوصيات، والتي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر، وإزالة مسببات الخطورة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة".

وأردف: "يسعدنا أن نقدم شكرنا وتقديرنا لمحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ لاهتمامه بكل ما يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، من خلال وقوفه على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، والإشراف المباشر على سير الأعمال في كافة القطاعات والجهات الخدمية في المحافظة".

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
07:27 PM

التوصية بتحويل الكهرباء "الهوائي" إلى "أرضي".. وشبكة لتصريف السيول بشقراء

في اجتماع "لجنة المدني" برئاسة المحافظ

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فلاح الجوفان - شقراء
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عقد صباح اليوم اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وحضور جميع أعضاء اللجنة.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن حمد المجلي، أن اللجنة ناقشت الكثير من المواضيع، من أهمها: الاستعداد والتهيؤ لموسم الأمطار، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لذلك، كما تم التأكيد على تحويل شبكة الكهرباء الهوائية بمحافظة شقراء إلى شبكة أرضية.

وقال "المجلي": "من ضمن المواضيع التي تم مناقشتها ضرورة ترحيل خطوط كهرباء الضغط العالي القريبة من الطرق الرئيسية أو تحويلها إلى شبكة أرضية، ومنع نقل التربة من غير المواقع المخصصة لها لعدم إحداث الحفر والدراكيل التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات".

وأضاف: "مما تم التأكيد عليه في الاجتماع سرعة تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار من كافة الأحياء السكنية بمدينة شقراء".

وتابع: "في نهاية الاجتماع خرجت اللجنة بالعديد من التوصيات، والتي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر، وإزالة مسببات الخطورة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة".

وأردف: "يسعدنا أن نقدم شكرنا وتقديرنا لمحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ لاهتمامه بكل ما يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، من خلال وقوفه على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، والإشراف المباشر على سير الأعمال في كافة القطاعات والجهات الخدمية في المحافظة".

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